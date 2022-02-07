Первого марта закрывается реестр пострадавших дольщиков казанского ЖК «Золотая середина»

Фонд поддержки дольщиков РТ первого марта завершает прием заявлений на включение в реестр пострадавших дольщиков ЖК «Золотая середина».

По данным фонда, на сегодня в реестр включены 266 граждан, претендующих на квартиры в компенсационных домах на улицам Гареева и Аграрная.

Для включения в реестр дольщики могут заполнить заявления на сайте фонда в разделе «Дольщикам». Здесь представлены формы и образцы заполнения заявлений. Все вопросы можно задать по специальному номеру фонда +7(843)500-59-06.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», жилой дом на ул. Чистопольская в 2012 году начал застройщик ООО «Фирма „Свей“». Здание предполагалось сдать в 2015 году, но строительство было приостановлено. Вместо девяти этажей застройщик возвел 19, но узаконить это решение ему не удалось. Лишние этажи дома начали сносить в 2020 году.

В дальнейшем власти республики было приняли решение, что для обманутых дольщиков ЖК «Золотая середина» построят два отдельных компенсационных дома по улицам Аграрная и Гареева.

Ранее агентство сообщало, что Фонд поддержки дольщиков РТ планирует полностью решить вопрос по проблемным домам уже в текущем году.