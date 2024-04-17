«Первая ласточка» поворота на Восток: семь фактов о KazanForum за месяц до открытия

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 14 по 19 мая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

1. От саммита с 250 участниками до форума на более 16 тысяч делегатов

Впервые международный саммит России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (до 2011 года – Организация Исламская конференция) прошел в 2009 году. Он задумывался тогдашним директором одной из инвестиционных финансовых компаний Линаром Якуповым (ныне возглавляет Фонд развития исламского бизнеса и финансов, в 2011-2014 гг. руководил Агентством инвестиционного развития РТ, – прим. Т-и) как площадка для укрепления связей России и стран ОИК по всем направлениям, но с упором на бизнес.

Первое событие имело, естественно, гораздо более камерный характер и собрало всего 250 участников в отеле «Мираж». Называлось оно тогда «Международный саммит исламского бизнеса и финансов» – название KazanSummit закрепилось только с 2010 года.

«Начинали сразу с намерением, что это станет главной площадкой Российской Федерации по взаимодействию с исламским миром. Это была главная задача. Дополнительно важной идеей было привлечение внимания к теме исламских финансов, потому что в системе координат российской власти ее в то время не было. Все это считалось факультативным и непонятным», – вспоминает Линар Габдельнурович в разговоре с «Татар-информом».

Линар Якупов: «Начинали сразу с намерением, что это станет главной площадкой Российской Федерации по взаимодействию с исламским миром» Фото: prav.tatarstan.ru

Уже после первого саммита стало понятно, что нужно решать не только вопросы исламских финансов, халяльной индустрии, но и расширять торговые взаимоотношения, налаживать научно-техническое взаимодействие. С каждым годом росла не только повестка, но и количество участников. В итоге Якупову удалось привезти на саммит первых VIP-гостей, например легендарного политика, экс-премьера Малайзии Махатхира Мохамада, известного своей приверженностью высоким технологиям и привлечению иностранных инвестиций.

Якупов рассказал «Татар-информу», что всегда верил в свое детище и знал, что однажды саммит станет действительно значимым экономическим событием.

«Помню, как в 2009 году на пресс-конференции корреспондент “Аль-Джазиры” спросил: “Почему вы свое небольшое мероприятие назвали саммитом?” А я ответил: “Я искренне верю, что придет день, когда это мероприятие разрастется до таких масштабов, что в Казань будут приезжать все лидеры мусульманских стран”. Дай бог, чтобы это случилось. Мне кажется, мы идем к этому шаг за шагом», – сказал Линар Якупов «Татар-информу».

Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир» создавал Минтимер Шаймиев вместе с Евгением Примаковым еще в далеком 2006 году Фото: shaimiev.tatarstan.ru

2. Тренд в развитии российско-исламских отношений увидели еще Примаков и Шаймиев

В преддверии форума нельзя не упомянуть о Группе стратегического видения «Россия — Исламский мир». Она была создана в 2006 году под руководством председателя Торгово-промышленной палаты РФ Евгения Примакова и первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева, когда Россия присоединилась к ОИК в качестве наблюдателя.

«В эту сторону смотрели достаточно удивленно, потому что видели среди создателей людей преклонного возраста — Примакова Евгения Максимовича и Шаймиева Минтимера Шариповича. Это два человека, которым мы должны быть благодарны за создание структуры. Сегодня ее возглавляет действующий Раис Татарстана Рустам Минниханов», – рассказал «Татар-информу» завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков.

Андрей Большаков отметил, что Примаков и Шаймиев еще тогда предугадали, что развитие отношений России и стран исламского мира станет одним из наиболее важных трендов современных международных отношений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эксперт отметил, что Примаков и Шаймиев еще тогда предугадали, что развитие отношений России и стран исламского мира станет одним из наиболее важных трендов современных международных отношений. Благодаря ему и удалось перестроить российскую экономику после санкций, введенных в отношении нашей страны в 2014 и 2022 годах.

3. Лицом KazanForum стала новая руководительница АИР Талия Минуллина

Осенью 2014 года Агентство инвестразвития Татарстана, за которым осталось проведение саммита, возглавила Талия Минуллина. Она продолжила курс, заданный Якуповым, на популяризацию исламских финансов и масштабирование форума.

Талия Минуллина продолжила курс, заданный Якуповым, на популяризацию исламских финансов и масштабирование форума Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Минуллина вспоминала три года назад, что еще в 2016 году деловая программа саммита включала в себя 7-10 круглых столов, секций и конференций. Для сравнения: в 2024 году на KazanForum пройдет 125 сессий по таким темам, как международная политика, инвестиции, исламские финансы, наука, культура, спорт, туризм. Разумеется, рост числа гостей повлек за собой и изменение места проведения исламского саммита. Одно время он проходил в бизнес-центре «Корстон», а затем переехал в новенький «Казань Экспо».

4. Путин вывел KazanForum на федеральный уровень

В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому событие получило не только новое имя – KazanForum, но и федеральный статус. Также было принято решение проводить мероприятие ежегодно и именно в столице Татарстана. Все это вывело KazanForum на один уровень с двумя другими крупнейшими деловыми площадками России – Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ) и Восточным экономическим форумом (ВЭФ, место проведения – Владивосток).

В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому событие получило не только новое имя – KazanForum, но и федеральный статус Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что сейчас форум проходит на федеральном уровне, это, по сути, признание тех инициатив, которые я, мои коллеги, Президент Татарстана и республика в целом сделали, чтобы форум продолжался, жил и развивался», – считает Линар Якупов.

Путин еще ни разу не приезжал на KazanForum, даже в прошлом году, когда у события уже был федеральный статус. Случится ли визит главы государства на этот раз? Эксперты «Татар-информа» сходятся во мнении, что нет, поскольку Путин был в Казани совсем недавно, в феврале, когда открывал «Игры будущего» и управлял стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Вероятнее всего, Президент РФ приедет в Татарстан уже только в октябре на саммит БРИКС.

Марат Хуснуллин: «Уверен, что и в этом году все мероприятия также пройдут на очень высоком уровне» Фото: rais.tatarstan.ru

5. Хуснуллина назначили куратором

АИР Татарстана продолжает отвечать за KazanForum в Татарстане, но с прошлого года у проекта появился куратор на федеральном уровне в лице заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Именно он анонсировал даты KazanForum 2024 года.

«Прошлый форум прошел на высоком уровне. Благодарю руководство Татарстана и Рустама Минниханова. Уверен, что и в этом году все мероприятия также пройдут на очень высоком уровне», — заявил Хуснуллин на вчерашнем заседании оргкомитета форума в Москве, в котором участвовали 35 человек, включая Раиса Татарстана.

6. Благодаря KazanForum Татарстан уже хорошо повернул на Восток

Долгие годы Татарстан, в том числе с площадки KazanForum, продвигал идею партнерских финансов, инвестиций из исламских стран и индустрии халяль. Пусть и не сразу, но это привело к должным результатам. С прошлого года Татарстан и еще три российских региона включились в двухлетний эксперимент по исламским финансам.

Вероятно, Россия не обратила бы такого внимания на исламские страны, если бы не случилось «поворота на Восток» и ориентации на дружественные страны после 2022 года.

С прошлого года Татарстан и еще три российских региона включились в двухлетний эксперимент по исламским финансам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Было важно, за кого выступит мусульманский мир. И, как мы видим, в большинстве своем мусульманские страны сказали четкое “да” России, поддержали ее в политическом смысле и поддержали экономическое сотрудничество с ней», – сказал «Татар-информу» Андрей Большаков.

По мнению эксперта, процесс поворота на Восток идет с 2014 года, а сегодня можно говорить, что Россия в целом уже «очень хорошо повернула» в этом направлении. И Татарстан здесь определенно в лидерах.

«KazanForum – это одно из главных экономических мероприятий РФ, которое особенно актуально на фоне разворота на Восток и налаживания отношений с большим исламским миром, который, по сути, эквивалентен ЕС и другим западным рынкам. Это почти два миллиарда человек. Это большие экономические горизонты, которые еще предстоит осваивать и осваивать», – считает Линар Якупов.

7. На форуме ожидаются 16 тысяч гостей

Прошлый год стал рекордным для KazanForum по количеству зарегистрированных участников — 15 тыс. человек из 85 стран. Будет ли побит этот рекорд, пока вопрос, но организаторы рассказали, что снова фиксируют огромный интерес к форуму у зарубежных партнеров.

«Участие уже подтвердили 54 страны на сегодняшний день. Всего ожидаем более 16 тыс. гостей. Во время моих международных визитов мы обсудили вопросы взаимодействия в рамках Группы стратегического действия „Россия – Исламский мир“. Форум вызывает огромный интерес у наших зарубежных партнеров. Деловая программа форума очень насыщенная», — заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета форума в Москве.

Рустам Минниханов: «Форум вызывает огромный интерес у наших зарубежных партнеров. Деловая программа форума очень насыщенная» Фото: rais.tatarstan.ru

В начале апреля, например, стало известно, что к участию в KazanForum были приглашены талибы*. Напомним, что находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» запрещено в России и сейчас прорабатывается вопрос о снятии с него статуса террористической организации. Вероятно, что это произойдет как раз на форуме в Казани или накануне его старта.

При этом Линар Якупов поделился с «Татар-информом», что, скорее всего, лидеры государств не доедут до форума «Россия – Исламский мир» – «поберегут силы» для саммита БРИКС.

«Думаю, главное мероприятие в 2024 году – это все-таки саммит БРИКС. В этом году лидеров государств, глав правительств может и не быть в таком количестве, в каком хотелось бы. Осенью действительно съедутся все, это серьезное мероприятие. Даже если мусульманские страны и Россия будут представлены [на KazanForum] на уровне министров, премьер-министров – это уже будет достижением для этого года», – полагает Якупов.

«Важно, что на форуме присутствуют страны, которые, в общем-то, к мусульманским не относятся. Но они заинтересованы в том, чтобы развивать отношения одновременно и с исламскими странами, и с Россией» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Андрей Большаков отметил еще один момент: форум интересен не только мусульманским странам.

«Важно, что на нем присутствуют страны, которые, в общем-то, к мусульманским не относятся. Но они заинтересованы в том, чтобы развивать отношения одновременно и с исламскими странами, и с Россией. Это страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки. Все они претендуют на то, чтобы быть представленными на форуме», – отметил завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии ИМО КФУ.

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 14 по 19 мая. Темой пленарного заседания, назначенного на 17 мая, станет «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС». Свое участие на форуме уже подтвердили делегаты от 54 стран и 18 регионов России — на уровне руководителя региона.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru