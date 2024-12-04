По ГЖД с начала года перевезли около 37 млн пассажиров

С вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе – ноябре 2024-го отправлено около 37 млн пассажиров. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«В дальнем следовании перевезено более 8,5 млн пассажиров, что больше на 4,1% к аналогичному периоду 2023 года. В пригородном сообщении отправлено свыше 28 млн человек, рост на 3,7%», – говорится в сообщении.

В ноябре на Горьковской железной дороге отправлены более 3 млн пассажиров, что выше уровня такого же периода 2023 года на 2,6%.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток вырос не только по ГЖД, но в аэропорту Казани: «стоянка воздушных судов» обслужила более 5 млн пассажиров с начала года.

Также «Татар-информ» писал, что новый рейс из Нижнекамска в Ташкент откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.