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Аэропорт Казани обслужил более 5 млн пассажиров раньше, чем в 2023 году
Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая обслужил более 5 млн пассажиров. Этот показатель был достигнут 30 ноября — на 18 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«За период с 1 января по 30 ноября обслужено 40 тыс. рейсов на прилет и вылет. На внутренних рейсах обслужено более 3,4 млн пассажиров, на международных — свыше 1,5 млн человек. Прирост по отношению к прошлому году составляет 4%», — говорится в сообщении.
В этом году продолжилась работа по расширению маршрутной сети аэропорта. Так, был открыт первый прямой регулярный рейс из Казани в Шанхай. Появились направления в Кемерово, Уфу, Мурманск, впервые запущен рейс в Улан-Удэ.
Кроме того, открылись рейсы в Ереван и Ташкент, возобновились полеты в Батуми, Таиланд и Гоа.
Всего в этом году маршрутная сеть аэропорта Казани включает 82 направления, из них 31 — международное.
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