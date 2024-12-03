Аэропорт Казани обслужил более 5 млн пассажиров раньше, чем в 2023 году

Международный аэропорт Казани имени Габдуллы Тукая обслужил более 5 млн пассажиров. Этот показатель был достигнут 30 ноября — на 18 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«За период с 1 января по 30 ноября обслужено 40 тыс. рейсов на прилет и вылет. На внутренних рейсах обслужено более 3,4 млн пассажиров, на международных — свыше 1,5 млн человек. Прирост по отношению к прошлому году составляет 4%», — говорится в сообщении.

В этом году продолжилась работа по расширению маршрутной сети аэропорта. Так, был открыт первый прямой регулярный рейс из Казани в Шанхай. Появились направления в Кемерово, Уфу, Мурманск, впервые запущен рейс в Улан-Удэ.

Кроме того, открылись рейсы в Ереван и Ташкент, возобновились полеты в Батуми, Таиланд и Гоа.