Авиарейс из Нижнекамска в Ташкент откроется в декабре

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Новый рейс из Нижнекамска в Ташкент откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.

«Международный аэропорт Бегишево продолжает расширять географию полетов и совместно с авиакомпанией ЮВТ АЭРО открывает новый международный рейс в столицу Узбекистана», – говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на регулярной основе по понедельникам.