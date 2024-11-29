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Общество 29 ноября 2024 11:05

Авиарейс из Нижнекамска в Ташкент откроется в декабре

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Авиарейс из Нижнекамска в Ташкент откроется в декабре
Фото: © «Татар-информ»

Новый рейс из Нижнекамска в Ташкент откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.

«Международный аэропорт Бегишево продолжает расширять географию полетов и совместно с авиакомпанией ЮВТ АЭРО открывает новый международный рейс в столицу Узбекистана», – говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться на регулярной основе по понедельникам.

#открытие авиарейса
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