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Авиарейс из Нижнекамска в Ташкент откроется в декабре
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Фото: © «Татар-информ»
Новый рейс из Нижнекамска в Ташкент откроется 23 декабря, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево.
«Международный аэропорт Бегишево продолжает расширять географию полетов и совместно с авиакомпанией ЮВТ АЭРО открывает новый международный рейс в столицу Узбекистана», – говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться на регулярной основе по понедельникам.
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