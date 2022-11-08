Очевидцы сняли на видео еще один загоревшийся автобус на въезде в Казань

Сегодня около восьми часов утра по номеру вызова пожарной охраны 101 сообщили об очередном загоревшемся автобусе на въезде в Казань. Инцидент произошел рядом с развязкой на аэропорт Казани. Как стало известно «Татар-информу», автобус принадлежит МУП 2. Видео с горящим автобусом появилось в соцсетях.

В салоне автобуса не было пассажиров – никто не пострадал. Прибывшие на место пожарные в скором времени потушили возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство Казани начало проверку случившегося. Прокуроры вместе со специалистами выяснят причины и обстоятельства произошедшего и оценят соблюдение требований закона об организации пассажирских перевозок.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о другом случае, когда на въезде в Казань загорелся автобус, который до этого отвез мобилизованных на полигон и возвращался в столицу пустой.