Переводы до 30 млн рублей в месяц между своими счетами с 1 мая станут бесплатными

Начиная с 1 мая текущего, 2024 года россияне смогут без комиссии онлайн переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Это можно будет делать по номеру счета через мобильные приложения, в личном кабинете на сайте банка или по номеру своего телефона через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом напоминает пресс-служба Центрального банка РФ.

Новые правила не затронут переводы, которые клиент совершает непосредственно в отделениях, так как это более затратная для банков операция. Исключением станут и переводы по номеру карты, потому что при них невозможно однозначно определить получателя средств, пояснили в пресс-службе регулятора.

Новация не только позволит гражданам РФ переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и поспособствует развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов. Она также снизит операционные риски тех, кто снимал наличные в одной финансовой организации, чтобы без комиссии за перевод положить их на счет в другой, уточнили в Банке России.

С помощью СБП за одну операцию можно перевести не более 1 млн рублей, однако при необходимости можно сделать несколько операций. В пределах 30-миллионного лимита не допускаются ограничения по количеству бесплатных переводов в сутки между своими счетами любым из доступных способов.

Стоит отметить, что пока лимит бесплатных переводов между счетами одного клиента ограничивается 100 тыс. рублей, причем действует он только в Системе быстрых платежей.

Новелла была принята Государственной Думой 26 июля 2023 года, Совет Федерации одобрил ее 28 июля, а 4 августа закон подписал Президент РФ Владимир Путин. В пояснительной записке говорилось, что новые правила необходимы ради пресечения возможности создания банками заградительных условий для переводов физических лиц между разными кредитными организациями.