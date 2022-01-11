Переправу через Каму открыли после того, как провалившуюся фуру вытащили из-подо льда

Сегодня в пять часов вечера возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе РТ по маршруту село Соколка – село Новый Закамский.

Переправа работает круглосуточно, по ней можно проехать на автомобиле массой до 3,5 тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что на этой ледовой переправе ушла под лед многотонная фура. Позже провалившийся большегруз удалось вытащить на берег.