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Ру Тат
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Происшествия
11 января 2022  18:24
Павел Климчак

Переправу через Каму открыли после того, как провалившуюся фуру вытащили из-подо льда

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Сегодня в пять часов вечера возобновлена работа ледовой переправы через Каму в Мамадышском районе РТ по маршруту село Соколка – село Новый Закамский.

Переправа работает круглосуточно, по ней можно проехать на автомобиле массой до 3,5 тонн. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что на этой ледовой переправе ушла под лед многотонная фура. Позже провалившийся большегруз удалось вытащить на берег.

#ледовая переправа #Кама
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