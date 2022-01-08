Многотонная фура ушла под лед на переправе через Каму в Татарстане

Сообщение о том, что на ледовой переправе через Каму в Мамадышском районе при выезде на зимнюю дорогу частично под лед провалилась фура, поступило сегодня ночью. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Было установлено, что вблизи села Новый Закамский в 50 метрах от берега частично ушел под лед грузовик. Стоит отметить, что по переправе разрешено проезжать машинам, массой не более 3,5 тонн, а приблизительный вес фуры – 35 тонн.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Никто не пострадал, однако из-за происшествия работа переправы временно остановлена.











