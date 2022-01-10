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Происшествия
10 января 2022  19:54
Полина Шевчук

Провалившуюся под лед на переправе через Каму фуру вытащили на берег

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Провалившуюся под лед на переправе через Каму фуру вытащили на берег

Многотонник, который 7 января ушел под лед на переправе через Каму в Татарстане, вытащили на берег. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

 

Фото: © очевидцы 

Как стало известно с их слов, фуру тащили на берег с помощью специального грузового эвакуатора. Грузовик поставили на дорогу. По словам свидетелей происшествия, в ближайшее время его хотят отвезти в Челны.

 

Фото: © очевидцы 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что многотонная фура ушла под лед переправы через Каму в Татарстане.

 

Фото: © очевидцы 

 

#провалился под лед
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