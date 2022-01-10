Провалившуюся под лед на переправе через Каму фуру вытащили на берег

Многотонник, который 7 января ушел под лед на переправе через Каму в Татарстане, вытащили на берег. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Фото: © очевидцы

Как стало известно с их слов, фуру тащили на берег с помощью специального грузового эвакуатора. Грузовик поставили на дорогу. По словам свидетелей происшествия, в ближайшее время его хотят отвезти в Челны.

Фото: © очевидцы

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что многотонная фура ушла под лед переправы через Каму в Татарстане.