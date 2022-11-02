«Мы испытываем “дефицит будущего“»: «Зиланткон» вернулся в Казань со шпагой

После двух лет пандемийного «подполья» в ДК Ленина Казани вновь масштабно проведут Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон». Почему он откроется лишь на один день и как главным тотемом конвента стала шпага ручной работы из Екатеринбурга – в репортаже «Татар-информа».

Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» возвращается после двухлетнего перерыва Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фестиваль два года страдал от Covid-19

Ставший для Казани традиционным Международный фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» и в этом году будет считаться 31-м конвентом, хотя фактически его можно считать 32-м. В пандемийный 2020 год «Зиланткон» из-за санитарных ограничений провели в онлайн-формате. Нынче фестиваль фантастики выберется из “подполья“ и пройдет с 3 по 6 ноября, правда, зрители смогут посетить его в течение единственного дня – 4 ноября с 10 до 22 часов. В остальные дни на площадке будут присутствовать только организаторы и участники сообщества без зрителей.

«В прошлом году за четыре дня до «Зиланткона» по санитарным требованиям закрыли ДК им. Ленина, как и все другие площадки. Нам пришлось за четыре дня переделывать всю программу. В этом году мы решили не рисковать, потому что ситуация с Covid тоже не очень понятная. Вроде бы легче, но когда мы принимали решение, было сложно. Мы советовались с нашими коллегами из МЧС, с медициной, и нам сказали, что есть риск осенней волны. Тогда мы решили, что точно сделаем один день открытый, потому что два года нас не было ни видно, ни слышно», – рассказал председатель оргкомитета фестиваля «Зиланткон» Борис Фетисов на тематической пресс-конференции в «Татар-информе».

Он уточнил, что вся четырехдневная программа включает около 300 мероприятий, но открытым сделают лишь один день для минимизации рисков. «Если опять всех закроют, один день значительно проще переделать, чем четыре», –отметил он.

Борис Фетисов рассказал, что вся программа включает около 300 мероприятий, но открытым сделают лишь один день Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На день распахнутый портал в ролевой конвент

Команда организаторов фестиваля насчитывает около 250 человек, причем многие из них не из Казани. В этом году на фестивале ожидается около 400-500 человек участников и еще порядка 200-300 посетителей-зрителей. Перепись участников конвента по фантастическим расам – принадлежностям к гномам и эльфам никто не ведет. По словам Фетисова, сделать это сложно, поскольку участники год от года меняют костюмы, причисляя себя то к одному, то к другому миру персонажей.

На 4 ноября для последних запланировано около 50 мероприятий, среди которых балы, мастер-классы, турниры по фехтованию, историческому средневековому бою, лекции, концерты и встречи с разработчиками настольных игр.

«В музыкальной программе выступят Екатерина Болдырева, Олег Медведев, набирающая популярность команда из Ижевска “Сны Саламандры”. Завершит музыкальную линию Ольга Арефьева. Параллельно будет идти программа, в которой мы сделали акцент на просветительской части: будем говорить о прогнозировании будущего, об альтернативной истории. Кроме того, к нам приедет из Санкт-Петербурга председатель Гильдии разработчиков настольных игр «ГРаНИ» Юрий Ямщиков и расскажет, как делаются игры, как считать баланс, – всё, что связано не только с настольными, но и с компьютерными играми, с играми живого действия», – анонсировал Фетисов.

На 4 ноября запланировано около 50 мероприятий, среди которых балы, мастер-классы, турниры, концерты и встречи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почем фантастика для народа?

Вход на фестиваль для зрителей будет платным, и билеты продаются только на 4 ноября. В этот день в Казани также будет проходить Всероссийская «Ночь искусств». В рамках этой акции многие музеи и театры объединились по инициативе Национального музея РТ. Мероприятия этого творческого сообщества будут бесплатны для всех желающих. Кроме того, между площадками пустят бесплатный двухэтажный красный экскурсионный автобус. Пройдет «Ночь искусств» и в музеях Казанского Кремля, но для их посещения, так же как и на фестиваль «Зиланткон», необходимо будет купить билет.

«Вход платный, потому что нам надо закрывать много расходов. К сожалению, мы не можем просто открыть двери, потому что многие годы “Зиланткон” проводится на средства самих участников. У нас нет титульных спонсоров, нам никто ничего не оплачивает. Мы проводим фестиваль всегда за свои деньги – с одной стороны, это всегда риск, с другой стороны – мы сами себе хозяева и ни один спонсор не может нам навязать, что делать», – подчеркнул Фетисов.

При этом он отметил, что в «Ночь искусств» советует посетить зрителям несколько разных площадок, преимущественно тех, с которыми они ранее не были знакомы. Нужно искать новое, считает Фетисов. Впрочем, по его словам, фестиваль «Зиланткон» тоже год от года становится другим.

«Мы не стараемся оттянуть на “Зиланткон” тех людей, которые хотят прийти в музей. Наш фестиваль вообще для тех, кто интересуется этим миром. Завлечь человека со стороны – это не цель “Зиланткона”. Так что те люди, которые хотят посетить “Ночь искусств” в театре, пусть посещают – далеко не факт, что, придя к нам, они найдут то, что искали. Те, кто знает про “Зиланткон”, интересуются нашими мероприятиями, они пойдут к нам в любом случае. Тут нет цели набрать как можно больше посетителей, цель – сделать программу интересной», – рассказал заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ, руководитель Военно-исторического клуба «Витязь» Владислав Хабаров.

Те, кто делает искусство, создает впечатления, должны кооперироваться, дружить друг с другом, помогать друг другу, а не конкурировать, акцентировал Борис Фетисов. По его словам, фестиваль фантастики, толкинистики и ролевых игр скорее конкурирует с другими форматами «параллельных» миров – виртуальностью и соцсетями.

«Там тоже другой мир. И когда мы начинаем друг с другом конкурировать, мы получаемся слабее. Я бы в этом месте сказал: давайте дружить, помогать друг другу», – призвал председатель оргкомитета «Зиланткона».

Владислав Хабаров: «Тут нет цели набрать как можно больше посетителей, цель – сделать программу интересной» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Времена мальчиков в занавесочках с обломками клюшек прошли

Одним из знаковых моментов предстоящего «Зиланткона» станет демонстрация специально выкованной к 30-летнему юбилею фестиваля шпаги. Поскольку 30-летие конвента выпало на год пандемии, подарок мастера из Екатеринбурга Дениса Останина не был презентован в тот же год всему игровому сообществу. На открытии нынешнего фестиваля Борис Фетисов выйдет с этой шпагой как с парадным оружием для приветствия участников.

«Это один из образцов игрового оружия, с которым происходит то, что я называю игровым взаимодействием. Это то, на чем мы “воюем”. Шпага сделана из текстолита, имитирует шпагу конца XVII – начала XVIII века, относительно безопасна и выглядит очень эстетично. Времена мальчиков в занавесочках, дерущихся обломками клюшек, давным-давно ушли в прошлое», – подчеркнул Владислав Хабаров.

На «Зилантконе» ожидается много молодых участников, которые приходят не как зрители, а организуют на конвенте что-то свое. Например, активно развивается такое направление, как фехтование на световых мечах по мотивам «Звездных войн». Или направление нарративных, так называемых словесных игр.

«Оно появилось еще в 80-е годы, но сейчас популярно: люди собираются в кафе, играют, придумывают совместно истории. У нас будет 4-го числа такая площадка – можно прийти попробовать поиграть. Еще у нас есть детская история. В какой-то момент оказалось, что участники “Зиланткона” начинают приезжать на него с детьми. Мы все ждем, когда нам привезут первого внука наших участников. Для детей мы делаем отдельную линейку мероприятий – там много творческого, ремесленного, боевого», – рассказал Фетисов.

Одним из знаковых моментов предстоящего «Зиланткона» станет демонстрация специально выкованной к 30-летнему юбилею фестиваля шпаги Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Фантастической литературы про будущее очень мало, в основном это фэнтези про прошлое, магию, колдовство»

А главная цель 31-го Международного фестиваля фантастики, толкинистики и ролевых игр – подискутировать между собой и с участием футурологов о том, вокруг чего будет формироваться следующий, новый мир – будущее человечества.

«Много лет мы испытываем “дефицит будущего“. Это можно заметить по книжкам – фантастической литературы про будущее очень мало, в основном это фэнтези про прошлое, про магию, про колдовство, какие-то вампирские истории, альтернативные истории… Очень мало текстов про будущее, очень мало понимания того, куда мир двигается. Очень резко сократился у людей, принимающих решения в различных видах деятельности, лаг планирования. Если человек может спланировать деятельность на год, он считается очень неплохим специалистом. Люди про это говорят открыто: непонятно, что будет, мир меняется», – поделился размышлениями Фетисов.

Председатель оргкомитета считает, что без понимания исторических процессов невозможно смотреть вперед. Поэтому важно анализировать изменения циклов истории.

«Наша задача в этом году – попробовать посмотреть некоторые точки, вокруг которых будет собираться следующий мир. Мы все понимаем, что мир меняется, происходят системные кризисы. Не хочется залипнуть в обсуждении настоящего. Мир состоит из ошибок: кто-то принял не то решение, кто-то сделал не так, что-то недоучли – очень много действующих сил. Говорить про настоящее – это либо оправдывать, либо ругать кого-то из действующих. Мы очень хотим от этого отстраниться. У нас есть гипотеза, вокруг чего собран мир настоящий, есть гипотеза, вокруг чего собран мир прошлый. Мы хотим попробовать посмотреть, а есть ли какая-то точка, вокруг которой может собраться следующий мир», – резюмировал Фетисов.