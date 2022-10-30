«Ночь искусств» в Кремле: квест и экскурсии по ночному Кул-Шарифу и музею с динозаврами

Все подразделения Музея-заповедника «Казанский Кремль» присоединятся ко Всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в День народного единства, 4 ноября.

«График работы музеев 4 ноября немного изменится. Они начнут свою работу в обычное время и в привычном режиме проработают до 18:00. И уже в 18:30 будут готовы принимать посетителей в рамках “Ночи искусств”. Перерыв в полчаса будет нужен, чтобы немного изменить экспозиции и подготовиться к встрече гостей. Все филиалы музея-заповедника будут работать в режиме акции “Ночь искусств” до 23 часов по входным билетам, а также с дополнительной оплатой отдельных мероприятий акции», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Самым будоражащим и таинственным мероприятием акции обещают стать сумеречные экскурсии по Музею естественной истории Татарстана: среди экспозиции со скелетами динозавров и образцами метеоритов выключится свет, посетители узнают, что же происходит в музейных залах ночью. Гостям рекомендуется взять с собой на экскурсию фонарик или телефон с такой функцией. Сумеречные экскурсии стартуют в 22.00 и 22.30.

С 18.30 в Музее естественной истории будут проходить сеансы умных игр: в зале «Кладовая недр» будет организована площадка любителей настольных игр. Здесь можно будет сыграть в «Искателей минералов», «Дженгу», «Эволюцию», «Уно», «Крокодил», «Цуро», «Барабашку» и «Мастер слова». Также посетители смогут увидеть фотовыставку «Сохранение популяции пихты сибирской в Раифском участке Волжско-Камского заповедника» или стать участником мастер-класса «Узоры земли родной», чтобы создать открытку в технике скрапбукинг (за дополнительную плату помимо входного билета). В 19 часов в музее пройдет интерактивное научное шоу «(НЕ)СТРАШНОЕ НАУЧНОЕ ШОУ» от лаборатории «Естественно, Наука!» (также за дополнительную плату от входного билета).

Еще одно окутанное мистикой, соответствующей названию акции «Ночь искусств», мероприятие пройдет и в Музее исламской культуры. Здесь придумали и проведут квест «Кул-Шариф: ночная легенда». С 22 часов его участники будут пытаться разгадать тайное послание от имама Кул-Шарифа, зашифрованное в интерьерах одноименной мечети, галерее и музее исламской культуры.

Ранее, в 19 часов, в Музее исламской культуры будут начинаться марафон экскурсий «Ислам в искусстве: архитектура, печатное дело, ювелирное мастерство» по временным выставкам, а также сеансами (до 23 часов) квест-бродилка «Исламские открытки с Низами Ибраимовым» по выставке редких открыток, которые собраны увлеченным московским коллекционером Низами Ибраимовым за 40 лет. Победителю квеста обещают памятный музейный подарок. В 20 часов можно будет посмотреть фильм «Кул-Шариф. Возрождение» (2022) об истории строительства мечети в Казанском Кремле, снятый на грант Президента РФ Владимира Путина.

В Центре «Эрмитаж-Казань» посетители акции «Ночь искусств» смогут поучаствовать в розыгрыше подарков на выставке фламандского искусства и получить на память мерч выставки «Золотой век фламандского искусства» – шоппер, блокнот, карандаш и значок. Также с 18.30 будут начинаться экскурсии «Фламандцы в кино» (сеансами до 22 часов включительно) и работа эрмитажной библиотеки «Ночуй-читай» (до 21 часа). В 19 и 21 час будет стартовать театрализованная программа «Ожившие герои» по выставке «Золотой век фламандского искусства» при участии студентов Казанского государственного института культуры. В 20.00 и 22.00 – шорт-экскурсии при участии студентов Казанского государственного института культуры. В 18:30, 19:30, 20:30 можно будет стать участником мастер-класса «Мастерская художника» – нарисовать натюрморт по мотивам произведения выставки.

«На каждое указанное время в мастер-классе набираются по 15 человек. Они будут работать в технике граттаж – процарапывать изображения по заготовкам», – пояснили «Татар-информу» в Центре «Эрмитаж-Казань».

В Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан с 19 до 21 часа можно будет поучаствовать в мастер-классе «Керамическое комбо “Пять стихий”» по одноименной выставке. Участники будут учиться изготавливать изделия из керамики.

В Музее истории Благовещенского собора в 18.30 и 21.30 будут начинаться экскурсии по обновленной экспозиции музея: старинные книги, редкие фотографии, предметы церковного обихода и знаковые вещи разных эпох – почти пять веков истории оживут перед глазами. Организаторы обещают, в конце экскурсии каждый гость получит небольшой сувенир от музея. В 20.00 здесь запланирована экскурсия с элементами интерактива «Сказ о Казанской иконе Божьей Матери».

Музей Пушечного двора проведет только онлайн-викторину «День народного единства», но зато разыграет, также онлайн, с 18.30 до 22.00 два пригласительных билета на выставку «Эволюция вооружения адыгского воина от древности до нового времени» из фондов Национального музея Республики Адыгея.

Выставочный зал «Манеж» откроет в «Ночь искусств» интерактивную экспозицию (18.30) «Коммуналка»: посетители смогут пройтись по длинному коридору, заглянуть в шкафы, расставленные вдоль стен, изучить графики уборки и сделать памятное фото в гостиной с уютным торшером. С 19.30 до 21.00 в «Манеже» пройдет музыкальный вечер: услышать можно будет и классические произведения, и городской романс, и татарскую камерную вокальную музыку в исполнении коллективов «Казанское трио», дуэта «Проникновение» и артистов Госоркестра Татарстана. В 21.00 и 22.00 будут начинаться экскурсии по выставке «От «оттепели» до «перестройки». Искусство СССР 1960–1980-х годов», где представлены произведения фонда РОСИЗО. Экскурсия по этой выставке на русском жестовом языке пройдет и для глухих и слабослышащих посетителей – начало в 19.00.

В здании Присутственных мест с 18.30 до 20.30 будет проходить мастер-класс по акварели и графике «Мир простого карандаша и непростой акварели».

По территории музея-заповедника «Казанский Кремль» также предусмотрена экскурсии в рамках «Ночи искусств» – она будет называться «На страже крепости» и стартует в 18.30.

Всероссийская акция «Ночь искусств», напомним, пройдет 4 ноября также во всех других музеях Казани, причем посещение мероприятий там бесплатное. Специально к этой акции музеи (за исключением музея-заповедника «Казанский Кремль»), театры и даже fashion-дом столицы РТ объединили усилия в организации событий и запустили двухэтажный экскурсионный красный автобус, который также бесплатно будет развозить всех желающих и соединит все площадки, участвующие в коллаборации «Ночь культурного единства». Самой первой же «Ночь искусств» стартует в этом году в Казани в Галерее современного искусства – здесь пройдут мероприятия в стилистике «Рукописи не горят» по мотивам произведения Михаила Булгакова (вход на них платный).