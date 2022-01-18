Переговоры Путина и Раиси пройдут 19 января

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы, — отмечается в сообщении пресс-службы. — Кроме того, имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе».

Также иранский лидер откроет заседание Госдумы, которое запланировано 20 января.

Ранее российский МИД заявил, что главы государств проведут «инвентаризацию» диалога двух стран. В свою очередь, представитель иранского ведомства Саид Хатибзаде добавил, что Путин и Раиси затронут в разговоре сотрудничество в культурной и политической сферах.