МИД Ирана: Поездка Раиси в Россию имеет важное значение

Сотрудничество в культурной и политической сферах обсудит с Президентом РФ Владимиром Путиным глава Ирана Ибрахим Раиси во время визита в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде.

Хатибзаде подчеркнул, что поездка Раиси в Россию имеет важное значение. «Раиси проведет обстоятельную встречу со своим коллегой, обсудит различные вопросы. <...> Надеемся, что этот визит возымеет свои достижения», – цитирует издание представителя МИД Ирана. Он также добавил, что визит Президента Раиси осуществляется по приглашению Президента России Владимира Путина.

Предполагается, что поездка пройдет в январе. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что визит Раиси в РФ будет очень важным, а повестка встречи насыщенной.