Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длятся уже более четырех часов

Переговоры Президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи длятся уже более четырех часов.

В частности, лидеры двух стран обсудили инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске, а также некоторые вопросы экономического и энергетического сотрудничества, отмечает РИА Новости.

В воскресенье, 23 августа, самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании борта. Для сопровождения воздушного судна в небо был поднят истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

На борту лайнера находился и в результате оказался задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич — один из основателей Telegram-канала NEXTA, который власти страны объявили экстремистским. Вместе с ним была задержана и его подруга — гражданка России София Сапега.

Власти государств Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, Украины и ряда других стран резко отреагировали на инцидент. Саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям совершать рейсы в аэропорты членов Евросоюза и вообще пролетать над их территорией. Он также рекомендовал европейским авиаперевозчикам перестать использовать воздушное пространство Беларуси.

Впоследствии белорусские власти заявили, что письмо о бомбе на борту авиалайнера Ryanair было отправлено от имени радикальной палестинской организации «Хамас». При этом она отвергла какую-либо причастность к случившемуся.