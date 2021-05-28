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28 мая 2021  17:40

Лукашенко прибыл в Сочи для встречи с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Сочи, где запланированы переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран планируют обсудить дальнейшее развитие двусторонних связей России и Белоруссии, сообщает ТАСС. 

Ранее в пресс-службе Кремля рассказали о том, что главы государств планируют обсудить актуальные вопросы по реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение интеграции в рамках союзного государства и обменяться мнениями по международной тематике.

#Владимир Путин
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