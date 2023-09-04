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Политика 4 сентября 2023 15:04

Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном формате продлились 1,5 часа

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Переговоры Путина и Эрдогана в расширенном формате продлились 1,5 часа
Фото: пресс-служба Кремля

В Сочи завершились российско-турецкие переговоры в широком составе – они продлились 1,5 часа. Об этом сообщает ТАСС.

Во встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана принимали участие министры обороны двух стран, главы МИД и другие ключевые министры. Помимо вопросов двусторонней повестки дня стороны обсудили тему возобновления зерновой сделки.

«Я знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке, – сказал Путин, открывая встречу. – Мы открыты для переговоров по этому вопросу».

Отмечается, что после встречи в составе делегаций лидеры двух стран продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом. По итогам переговоров ожидается возможная пресс-конференция президентов.

Делегацию Турции в аэропорту Сочи встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский и турецкий посол в Москве Мехмет Самсар.

#Владимир Путин #Тайип Реджеп Эрдоган
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