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Путин: Россия открыта для переговоров по зерновой сделке
Россия готова к началу переговоров по зерновой сделке, заявил Президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Знаю, что вы хотите сегодня поднять вопрос о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров», — подчеркнул он.
В начале встречи Президент России поздравил Эрдогана с победой на прошедших президентских выборах и отметил, что благодаря его непосредственному участию отношения стран сохраняются на высоком уровне.
Так, по итогам 2022 года товарооборот Москвы и Анкары вырос более чем на 80%, и в первом полугодии 2023-го позитивный тренд сохраняется. При этом важно, что это не только традиционные сельхозтехника и энергетика, но и другие отрасли.
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