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Путин пригласил Эрдогана отдохнуть в России: «А то все мы к вам» — видео
Президент РФ Владимир Путин пригласил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана отдохнуть в России и оценить местные курорты. Видеофрагментом встречи лидеров государств в Сочи поделился Telegram-канал Пул N3.
«Как вы добрались?» – поинтересовался Путин.
Эрдоган ответил, что дорога от Стамбула до Сочи заняла у него всего час пятнадцать минут.
Как сообщили «Ведомости», делегацию Турции во главе с Эрдоганом в сочинском аэропорту встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр города Алексей Копайгородский, а также турецкий посол в Москве Мехмет Самсар.
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