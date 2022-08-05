Эрдоган заявил о «новой странице» в отношениях России и Турции

В двусторонних отношениях России и Турции открывается новая страница, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Сочи. На переговорах главы государств, по его словам, смогут «поставить точку в вопросе, куда следует двигаться дальше».

«Шаги, совершенные как в энергетике, так и в вопросе создания зернового коридора в Черном море, переговоры, проведенные в сфере туризма, инициативы, реализованные в области транспорта, являются положительными для нашего региона», – приводит слова Эрдогана пресс-служба Кремля.

Путин при этом отметил наращивание сотрудничества стран в экономике: он напомнил, что товарооборот за первый квартал этого года вырос в два раза, а в целом по результатам этого года может увеличиться $50-60 млрд.