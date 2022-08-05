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Ру Тат
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Экономика
5 августа 2022  16:27

Путин призвал Европу благодарить Турцию за бесперебойный транзит газа

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Трубопровод «Турецкий поток» — это одна из важнейших газовых артерий для снабжения Европы газом, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером  Тайипом Реджепом Эрдоганом.

Глава государства отметил, что в отличие от  других направлений поставок российских углеводородов этот газопровод работает «ритмично и без сбоев». «Так что, думаю, европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток: одна из них обеспечивает топливом турецких потребителей, а по второй газ поступает в южную и юго-восточную части Европы.

Напомним, поставки по другому газопроводу, «Северный поток» были сокращены до 20% от возможной мощности.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган #поставки газа в европу
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