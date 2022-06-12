«Переговоры на финишной прямой»: Слуцкий анонсировал трансферы двух футболистов в «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил о том, что до конца летнего трансферного окна казанский клуб может пополниться еще двумя футболистами.

«Мы ведем переговоры еще по двум позициям, на финишной прямой по этим двум игрокам. Всегда может кто-то еще появиться вдруг неожиданно, учитывая, что трансферное окно длинное. Но если эти два игрока сложатся, то можно говорить, что на 90 процентов команда сформирована», – заявил Слуцкий в интервью клубному телевидению.

Кроме того, наставник казанского клуба прокомментировал ситуацию с легионерами Монтассаром Тальби и Оливером Абильдгором.

«По Тальби и Абильдгору пока нет никакой ясности. УЕФА до 30 июня обязана принять какое-то решение по легионерам. От этого решения будут зависеть все действия не только по ним, но и по всем иностранным игрокам, которые у нас есть на контракте», – подытожил Слуцкий.

Напомним, команда вышла из отпуска 10 июня и приступила к подготовке к старту сезона Футбольной национальной лиги, который стартует 17 июля.

Ранее стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта.