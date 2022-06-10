Президиум ФНЛ принял решение о сокращении количества команд и назвал дату старта сезона

​​Президиум Футбольной национальной лиги (ФНЛ) принял решение о сокращении количества команд-участниц с 20 до 18 в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что несмотря на единогласное решение президиума, его должно утвердить бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, по итогам заседания стала известна дата старта сезона ФНЛ. Матчи первого тура запланированы на 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.

Также лига предлагает вернуться к историческим названию турнира и переименовать «ФНЛ» в «Первую лигу».

Ранее «Рубин» опубликовал список футболистов, которые примут участие в первом сборе казанского клуба.