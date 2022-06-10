Полузащитник «Рубина» Игнатьев покинул казанский клуб

Полузащитник Владислав Игнатьев покинул «Рубин» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболист перешел в казанский клуб в июле 2021 года на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 35-летний Игнатьев принял участие в 14 матчах за «Рубин» и отметился одним забитым мячом.

По итогам минувшего сезона казанцы вылетели в ФНЛ, заняв 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее стало известно, что казанская «Ак Барс Арена» не примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».