Перед встречей с Путиным результаты тестов паралимпийцев на ковид были отрицательными

Все тесты на коронавирус, которые сдали победители и призеры Паралимпийских игр в Токио перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным, были отрицательными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Рожков сообщил, что перед встречей с главой государства все спортсмены сразу после Игр в Токио прошли обязательный семидневный карантин. Он проходил на федеральной спортивной базе «Озеро Круглое». Каждого из участников встречи трижды протестировали на наличие Covid-19. Кроме того, каждый дважды сдал кровь на наличие антител.

«В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата», — подчеркнул собеседник агентства.

Путин встретился с паралимпийцами вчера, 13 сентября. На встрече Президент заметил, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Сегодня по этой причине глава государства ушел на вынужденную изоляцию.