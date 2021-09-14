news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 сентября 2021  15:25

Перед встречей с Путиным результаты тестов паралимпийцев на ковид были отрицательными

news_top_970_100

Все тесты на коронавирус, которые сдали победители и призеры Паралимпийских игр в Токио перед встречей с Президентом России Владимиром Путиным, были отрицательными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова.

Рожков сообщил, что перед встречей с главой государства все спортсмены сразу после Игр в Токио прошли обязательный семидневный карантин. Он проходил на федеральной спортивной базе «Озеро Круглое». Каждого из участников встречи трижды протестировали на наличие Covid-19. Кроме того, каждый дважды сдал кровь на наличие антител.

«В ходе тестирования на коронавирусную инфекцию у паралимпийцев не было выявлено ни одного положительного результата», — подчеркнул собеседник агентства. 

Путин встретился с паралимпийцами вчера, 13 сентября.  На встрече Президент заметил, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Сегодня по этой причине глава государства ушел на вынужденную изоляцию.

#владимир путин #Коронавирус #паралимпийцы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное