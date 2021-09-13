Путин вручил государственные награды победителям летних Паралимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин вручил сегодня государственные награды победителям XVI летних Паралимпийских игр 2020 года в Токио. Награждение прошло в Екатерининском зале Кремля, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для меня большая честь и удовольствие лично поздравить вас, победителей летней Паралимпиады в Токио, и вручить вам высокие награды Родины», — сказал Президент, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что эти награды спортсмены заслужили своими выдающимися достижениями, «которые, безусловно, прославляют нашу страну».

Выступления наших спортсменов заряжают энергией и «мотивируют людей задуматься об истинных ценностях», добавил Президент. А победы, по мнению главы государства, свидетельствуют о безупречной подготовке.

Путин поблагодарил всех спортсменов за упорство и победный настрой, пожелал им успехов, спортивной удачи и побед в будущем.

Российские паралимпийцы заняли четвертое место в медальном зачете на играх в Токио, завоевав 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.