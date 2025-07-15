Перед судом предстанет казанец, по вине которого 17 собак загрызли женщину в Самосырово

В Казани перед судом предстанет 77-летний местный житель, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчина содержал собак, имевших возможность самовольно и беспрепятственно покидать территорию базы для выгула без надзора.

«Татар-информ» рассказывал, что в ноябре прошлого года 17 собак убежали с территории базы на улице Мира и напали на женщину. Об этом в том числе сообщалось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Позже в соцсетях появилась информация, что ее обнаружили мертвой в районе жилого массива Самосырово. По некоторым данным, на теле женщины нашли следы зубов животных, что дало повод пользователям соцсетей сделать вывод, что ее загрызли собаки.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Казани для рассмотрения.