После обнаружения тела женщины со следами укусов в Казани суд арестовал хозяина собак

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В Казани Советский суд избрал меру пресечения хозяину промбазы в Самосырово Иосифу Лифшицу, где в минувшие выходные обнаружили тело погибшей женщины со следами укусов собак.

Мужчине вменяют выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сегодня суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 дней.

76-летний мужчина признался, что действительно держит на территории промбазы собак. Однако, по его словам, в трагедии виновата бесхозная собака, живущая неподалеку в лесу.

«Прошу учесть, что мои собаки этого не делали. Они всегда были чистыми и ухоженными, со временем мы хотели их пристроить. Собак мне подкидывали жители Самосырово и соседних деревень. Мои собаки этого не делали!», – сказал он.

На резонансное дело отреагировал заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.



«Считаю, что сейчас необходимо сохранять выдержку и дождаться результатов расследования, по итогам которого будут сделаны необходимые выводы. Родным и близким погибшей женщины приношу свои искренние соболезнования. Что касается собак в Самосырово, в 2024 году было всего две заявки на отлов собак – одна в мае, по которой отловили одну собаку, а последняя – 1 октября, по которой были отловлены две собаки, стерилизованы и возвращены на место прежнего обитания», – рассказал «Татар-информу» Искандер Гиниятуллин.

«Татар-информ» рассказывал, что появилась информация о пропаже 48-летней жительницы Казани – об этом в том числе сообщалось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт». Позже в соцсетях появилась информация, что ее обнаружили мертвой в районе жилого массива Самосырово. По некоторым данным, на теле женщины нашли следы зубов животных, что дало повод пользователям соцсетей сделать вывод, что ее загрызли собаки.