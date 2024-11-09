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После обнаружения тела женщины со следами укусов животных в Казани возбуждено дело
После того, как в поселке Константиновка в Казани было найдено тело женщины со следами укусов животных, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Татарстана.
«Татар-информ» сообщал – после того, как на теле погибшей были обнаружены следы укусов животных, пользователи соцсетей сделали вывод, что ее загрызли собаки. Однако официальные органы от каких-либо выводов пока воздерживаются, поскольку необходимо дождаться результатов судебной экспертизы, которая точно установит причину гибели женщины.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, о халатности и по статье о причинении смерти по неосторожности.
«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы», – объяснил старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.
Как сообщил официальный представитель Прокуратуры РТ Руслан Галиев, расследование дела взято на контроль в прокуратуре.
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