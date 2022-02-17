Перед произвольной: Валиева упала на тренировке, Трусова и Щербакова откатали чисто

Российские фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова сегодня провели последнюю тренировку перед сегодняшней произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева допустила падение при исполнении четверного тулупа, но чисто исполнила другие четверные прыжки — сальхов, тулуп-ойлер в каскаде с тройным сальховым. Также 15-летняя фигуристка выполнила тройной аксель.

Анна Шербакова чисто исполнила все элементы, включая четверной сальхов. А Александра Трусова ошиблась лишь на двойном сальхове, но чисто прыгнула четверные — тулуп в каскаде с тройным тулупов и лутц-ойлер с тройным сальховым.

По информации телеграм-канала «Матч-ТВ» все российские фигуристки отказались от общения со СМИ.

Сегодня на Олимпиаде в Пекине пройдет произвольная программа в женском одиночном катании. Спортивная редакция ИА «Татар-информ» публиковала расписание выхода на лед российских фигуристок.

Напомним, что после короткой программы лидирует Камила Валиева. На втором месте Анна Щербакова, а тройку призеров замыкает японка Каори Сакамото. Александра Трусова занимает лишь четвертое место. Наше издание публиковало большой материал о победе Валиевой в короткой программе.