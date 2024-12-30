Перед Новым годом на Татарстан обрушатся метели и ухудшится видимость

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В последний день года, 31 декабря, в Татарстане ожидается существенное ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В частности, как ночью, так и днем местами по республике будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 20 м/с. В Казани в ночные и утренние часы сила порывов ветра не превысит 15–17 м/с.

В регионе также разыграются метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее. Возможен гололед (в столице РТ — ночью и утром). На дорогах образуется сильная гололедица и накат.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» Циклоны с Атлантики, гололед и метель: погода преподнесет жителям РТ новогодний сюрприз.