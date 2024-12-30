Метеоролог рассказал о погоде в Казани в новогоднюю ночь

Погода в ночь с 31 декабря на 1 января в Казани будет контрастной. После потепления в дневные часы к вечеру подморозит, на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Погода определяется седловиной — на западе наблюдается антициклон, область высокого давления, а на востоке и в Сибири — циклон, в центре Баренцева моря — глубокий циклон, на Керченском проливе — балканский циклон, а мы на распутье. Погода в новогоднюю ночь будет очень контрастной. После прохождения теплого фронта мы на какое-то время окажемся в теплом секторе циклона с Северной Атлантики, а затем придет холодный фронт. Мы будем находиться под влиянием тыловой части циклона, воздушные массы будут идти с севера», — пояснил он.

По прогнозу Гидрометцентра России, 31 декабря через территорию Казани пройдет теплый атмосферный фронт. Температура днем в городе составит от 0 до +1 градуса, возможен снег с дождем. Но после обеда начнется постепенное понижение температуры, в ночь на 1 января столбик термометра опустится до -5, -6 градусов. Первого января днем в городе прогнозируется около -3 градусов.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» Циклоны с Атлантики, гололед и метель: погода преподнесет жителям РТ новогодний сюрприз.