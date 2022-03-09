PepsiCo прекратит продажу напитков и рекламную деятельность в России

Компания PepsiCo приостанавливает все продажи своих напитков на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

В компании напоминают, что «Pepsi-Cola вышла на рынок в разгар холодной войны и помогла создать точки соприкосновения» между США и СССР.

Однако из-за событий на Украине сейчас PepsiCo останавливает продажи своих брендов, таких как Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda. «Мы также приостановим капиталовложения и всю рекламную деятельность в России», — уточняется в сообщении.

Вместе с тем компания продолжит продавать «товары первой необходимости, такие как молоко и другие молочные продукты, детские смеси и детское питание».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.