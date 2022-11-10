Пентагон провел учебный сброс ракеты большой дальности в Арктике

Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, позднее назвав эти действия адресованными России. Об этом пишет ведомственное издание Пентагона Stars and Stripes.

В ходе учений с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности. Таким образом впервые в Европе была продемонстрирована программа Rapid Dragon, предполагающая использование стандартных процедур сброса для запуска крылатых ракет «воздух — земля». Тренировка была организована на норвежском полигоне за полярным кругом, отмечает издание.

«Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — пояснил подполковник из Европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

Дальность таких ракет немного превышает 1900 километров. Такие учения позволяют проверить возможности использования войск даже в случае атаки на скопления сил НАТО, например, на базу Рамштайн, уточнил Мельников.

Ранее, с 17 по 30 октября, над северо-западом Европы прошли маневры ВВС стран НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). При этом Россия также организовалала учения сил стратегического сдерживания «Гром» с пусками баллистических и крылатых ракет. Их провел 26 октября Президент РФ Владимир Путин.