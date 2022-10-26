Путин провел тренировку стратегических сил сдерживания

Фото: пресс-служба Кремля.

Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин провел тренировку наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания, в ходе которой состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Проведена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления войсками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» запустили с испытательного космодрома Плесецк, баллистические ракеты «Синева» — из акватории Баренцева моря. Пуск был произведен по полигону Кура на Камчатке.

К выполнению задач были привлечены самолеты дальней авиации Ту-95МС, они осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Все ракеты достигли цели, подтвердив заданные характеристики, все задачи были выполнены в полном объеме.