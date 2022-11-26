Пентагон подтвердил, что американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Силы возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалиции, дислоцированные на базе в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке, подверглись ракетному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), передает ТАСС.

Из заявления следует, что в 00.31 26 ноября по Москве «две ракеты были выпущены по коалиционным силам на патрульной базе США в Эш-Шаддади».

«В результате атаки никто не пострадал, не был нанесен ущерб базе или имуществу коалиции. Сирийские демократические силы (SDF, поддерживаемая США курдо-арабская коалиция, контролирующая северо-восток Сирии — прим. Т-и) провели осмотр места падения ракет и обнаружили третью неразорвавшуюся ракету», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen рассказал о нескольких взрывах рядом с базой Эш-Шаддади. По информации источника канала, неподалеку от нее упали четыре ракеты. При этом не было указано, кто именно и откуда выпустил эти снаряды.

Ранее, 17 ноября, ракеты были выпущены по военной базе США, расположенной поблизости от нефтяного месторождения Омар в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Подобные обстрелы происходили и до этого — как правило, за ними стояли шиитские милиции, поддерживающие Президента Сирии Башара Асада и спонсируемые Ираном.

Стоит отметить, что против сохранения контроля Сирийских демократических сил над граничащими с Турцией регионами резко выступает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он обвинил Россию в невыполнении обязательств по «очистке» Сирии от курдских формирований.