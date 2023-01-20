Пентагон поддержал идею Украины вернуть Крым «любыми средствами»

США поддерживают Украину в ее стремлении вернуть Крым «любыми средствами». Об этом со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх сообщает ТАСС.

Она повторила, что США считают Крым «частью Украины», поэтому поддерживают планы Киева «в возвращении территории любыми средствами, какие они могут использовать, какое оружие они используют». У него есть на это все права, заметила заместитель пресс-секретаря Пентагона.

На вопрос, консультируются ли украинские власти с США в этом вопросе, Сингх отметила, что Киев принимает такие решения самостоятельно.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на анонимные источники из числа официальных лиц Соединенных Штатов сообщила, что администрация американского Президента Джо Байдена готова помочь Киеву с оружием для удара по Крыму. По мнению американских политиков, это бы усилило позиции украинской стороны на «любых будущих переговорах».

В ответ российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что ВС России уничтожат любое оружие, которое Америка и ее союзники поставят Украине.