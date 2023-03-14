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Минобороны РФ заявило, что американский БПЛА летал возле Крыма с нарушениями
Министерство обороны РФ представило свою версию столкновения российского истребителя Су-27 с американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 Reaper над Черным морем.
В военном ведомстве заявили, что американский беспилотник летел сегодня утром над Черным морем около Крыма, двигаясь в сторону госграницы.
«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции <…>», — утверждают при этом в Минобороны.
По информации российской стороны, после того, как дежурные истребители были подняты в воздух, около 9.30 по Москве американский дрон «в результате резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью».
«Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — настаивают в Минобороны.
При этом Европейское командование Вооруженных сил США утверждает, что истребитель задел винт дрона, из-за чего беспилотник и упал в международные воды.
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