США: Российский Су-27 столкнулся с беспилотником над Черным морем

Российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским разведывательно-ударным БПЛА MQ-9 Reaper. Об этом сообщило Европейское командование Вооруженных сил США, передает ТАСС.

Истребитель задел винт дрона, беспилотник упал в международные воды. Это произошло «примерно в 7.03 по центральноевропейскому времени», то есть в 9.03 по Москве.

Об инциденте проинформирован Президент Соединенных Штатов Джо Байден, уточнили в Белом доме.

Upd. (20.20): Ранее Agence France-Presse со ссылкой на источники рассказало об инциденте с БПЛА Reaper. На тот момент не было известно ни то, что дрон сбит, ни то, какой стране он принадлежит, так как такие беспилотники используют не только США.

Российская сторона пока никак не прокомментировала инцидент.