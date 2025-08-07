Пенсия – на фронт: жители Нижнекамска собрали помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В день телемарафона «Нижнекамск – мы вместе» жители микрорайонов 44 и 45 пришли в пункт сбора на улице Химиков, 72б не с пустыми руками – несколько коробок с медикаментами, средствами гигиены, теплыми вещами и даже письмами для солдат. Это вклад простых горожан в общее дело – помощь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Особая история – у старшей по дому с проспекта Мира, 95. Мавлюда, только что вышедшая на пенсию, не задумываясь, потратила первую выплату на лекарства для фронта. Купила самое нужное: обезболивающие, жаропонижающие, бинты и жгуты.

«Мы знаем, как не хватает медикаментов на передовой. Хотелось внести свой вклад. Пусть это немного, но от души», – говорит Мавлюда.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Собранные лекарства волонтеры аккуратно комплектуют в индивидуальные аптечки – такие наборы передаются тем, кто заключает контракт на службу и отправляется на боевые задачи.

«Мы собираем стандартный набор – жгут, бинты, антисептики, обезболивающие. Все самое необходимое. Потом упаковываем это в специальные сумки и передаем бойцам», – рассказывает Наталья Суворова, волонтер группы «Добрые сердца» и председатель СТОС микрорайонов 8 и 11.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

По словам председателя СТОС микрорайонов 44 и 45 Ирины Мухаметзяновой, гуманитарная помощь была собрана быстро и слаженно. Жители сами закупали пледы, свечи, одеяла, мыло и другие нужные вещи. Дети-волонтеры написали трогательные письма солдатам – со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Нас радует, что все больше нижнекамцев подключаются. Кто-то помогает деньгами, кто-то – вещами, а кто-то – своим временем и заботой», – говорит Мухаметзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня в каждом микрорайоне Нижнекамска открыт доброштаб – точка приема гуманитарной помощи. Их организовали в школах, подростковых клубах и общественных центрах, чтобы каждый житель мог передать нужное бойцам.

«Сейчас особенно востребованы средства личной гигиены и постельное белье для сухих душей – на фронте жарко. Люди несут все, что могут. Даже самые простые вещи – на вес золота», – говорит Наталья Суворова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Кроме того, каждый желающий может присоединиться к изготовлению маскировочных сетей, браслетов, окопных свечей. Все это – простые, но жизненно важные вещи, которые спасают жизни.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.