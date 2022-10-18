Госдума приняла проект о выплате универсального пособия детям и беременным женщинам

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении универсального пособия на выплаты беременным женщинам и детям в возрасте до 17 лет. Предполагается, что выплаты начнут поступать с 1 января. Семьи, где дети родились до 31 декабря этого года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

Универсальное пособие объединит сразу несколько социальных выплат. Так, в него войдут выплата для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплата на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах. Кроме того, сюда включат выплату на третьего ребенка, которая есть только в 78 регионах, пособие на детей от 3 до 8 лет и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое Пенсионным фондом.

Пособие будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей, пишет РИА Новости.

Напомним, о введении универсального пособия для семей с низкими доходами стало известно в сентябре. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин пояснял, что для получения пособия необходимо подать одно заявление, сделать это можно будет как дистанционно через портал госуслуг, так и лично в МФЦ или фонде соцстрахования.