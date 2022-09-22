С января в России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами

В России с 1 января введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. Предполагается, что это пособие объединит ряд действующих выплат, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением ребенка или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Универсальное пособие также будет включать выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. «Также пособие станет назначаться и нуждающимся женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности», – сказал Мишустин в ходе заседания Правительства.

Чтобы получить пособие, необходимо будет подать только одно завление, сделать это можео будет как дистанционно через портал госуслуг, так и лично в МФЦ или фонде соцстрахования, добавил Мишустин.

Напомним, в этом году к ежемесячной выплате на детей от трех до восьми лет добавилась новая выплата на детей от восьми до 17 лет, пособия выплачиваются на каждого ребенка. В среднем по стране выплата составляет 11 592 рубля, но по регионам сумма выплат колеблется от 11 341 до 30 784 рублей.