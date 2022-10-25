Пенсионный фонд Татарстана назвал размеры универсального пособия для беременных и детей

Для определения размера выплаты по универсальному пособию в 2023 году будет применяться дифференциальный подход. Он будет зависеть от размера среднедушевого дохода семьи. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Возможны три варианта: 50, 75 и 100% от прожиточного минимума для детей. Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей», – сказал он.

По прогнозу, величина прожиточного минимума на ребенка в Татарстане с учетом индексации в следующем году составит 11852 руб. Соответственно, 50% от этой суммы составит 5926 руб.

«Если при расчете ежемесячной выплаты в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей общий среднедушевой доход семьи окажется меньше прожиточного минимума на душу населения, размер выплаты будет увеличен до 75%. В данном случае это 8889 рублей», – добавил Вафин.

Ежемесячная выплата в размере одного прожиточного минимума для детей (11852 руб.) назначается, если при расчете ежемесячной выплаты в размере 75% среднедушевой доход семьи будет меньше прожиточного минимума на душу населения в Татарстане. Универсальное пособие назначается людям, имеющим детей в возрасте до 17 лет, устанавливается на 12 месяцев до достижения ребенком 17-летия.

«Для беременных женщин предусмотрена та же градация 50-75-100%, но размер пособия рассчитывается от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения», – пояснил Вафин.

Поскольку выплаты устанавливаются на год, то по истечении этого срока необходимо подать новое заявление.

Выплаты из материнского капитала производятся по единым условиям, одному заявлению, на каждого ребенка, независимо от очередности рождения. При доходе ниже двух прожиточных минимумов на человека комплексная оценка нуждаемости не проводится. В таком случае размер выплаты составит один прожиточный минимум на ребенка в месяц.

«При переходе на универсальное пособие по желанию родителей можно будет получать выплаты из материнского (семейного) капитала, независимо от порядка рождения детей. Сегодня они предоставляются только на второго ребенка», – подчеркнул руководитель ОПФР по РТ.

Для обеспечения плавного перехода к универсальному пособию, для детей, которым ранее была назначена выплата или которые родятся до конца декабря 2022 года, существует «сохранная норма». Родители этих детей продолжат получать ранее назначенные выплаты до достижения ребенком трех лет. Но при желании они могут перейти на универсальное пособие.

Ранее Вафин также объяснил преимущества нового универсального пособия, отметив, что оно поможет оказать семьям с детьми адресную поддержку – начиная с беременности женщины и до достижения ребенком 17 лет.