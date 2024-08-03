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СВО 3 августа 2024 11:54

Пенсионер из Нижнекамска пожертвовал 50 тыс. рублей для бойцов СВО

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Пенсионер из Нижнекамска пожертвовал 50 тыс. рублей для бойцов СВО
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Пенсионер из Нижнекамска Владимир Шорхин пожертвовал 50 тыс. рублей в пункт сбора гуманитарной помощи на Химиков, 72б. Ранее он уже приносил туда продукты и деньги, но суммы были поменьше. В этот раз он вновь навестил волонтёров.

Владимиру Шорхину 85 лет. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Мужчина вспоминает, что в это тяжелое время приходилось голодать. Но даже в такой ситуации его родители помогали фронту, мама вязала варежки и носки. Теперь и сам мужчина взял с них пример. После начала спецоперации оказывает всевозможную помощь.

«Продуктами помогал, деньги приносил. Небольшую сумму, 5-10 тысяч рублей, но и то говорили „молодец, хорошо“. Наши воины там, патриоты, воюют они, сражаются, сражаются день и ночь. Всё равно это всё не как у нас здесь», — говорит Владимир Шорхин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В этот раз Владимир вновь решил помочь деньгами. Сумма уже гораздо крупнее, чем ранее — 50 тысяч рублей. Мужчина посмотрел видео, где военнослужащие благодарят россиян за поддержку и просят не забывать о своих защитниках. Тогда собрал накопления и отнес в пункт на Химиков, 72б.

«Всё очень быстро пустеет, каждый день по 6-8 человек уходят. За месяц пришло к нам 105 человек. Естественно, на эти деньги мы закупим термосы, газовые горелки, влажные салфетки, средства гигиены нам очень нужны, также берцы, спальные мешки, коврики», — рассказала председатель СТОС мкр. № 6, 7, 8 Лариса Орлова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтёры группы «Гуманитарка на Химиков, 72б» продолжают собирать базовые наборы для военнослужащих, подписавших контракт или приехавших в отпуск. Но отмечают, сейчас их запасы уменьшаются быстрее, чем пополняются. Поэтому призывают горожан не оставаться в стороне. Особенно это касается молодого поколения, чье будущее в руках наших защитников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 93-летняя блокадница из Нижнекамска Рукия Сахабутдинова снабдила бельем батальон военных.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.

#спецоперация
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