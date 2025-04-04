Пели от души – для тех, кто сражался: народный хор из Тетюшей выступил в госпитале Казани

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

Ветераны труда из Тетюшей оказали душевную поддержку бойцам, проходящим лечение в казанском госпитале. Народный хор под руководством Маргариты Адайкиной выступил с концертом перед ранеными участниками специальной военной операции, а также передал им помощь и подарки.

Поездка в Казань стала частью концертного турне хора ветеранов труда, приуроченного к 80-летию Победы. Первое выступление прошло 23 февраля в Доме-интернате в селе Большое Шемякино, после чего коллектив принял решение выступить перед бойцами, находящимися на реабилитации.

«Мы решили, что обязательно должны навестить ребят в госпитале, – рассказала руководитель хора и группы поддержки военнослужащих «Материнское сердце» Маргарита Адайкина. – Я нашла телефон медучреждения, позвонила, поговорила с главным врачом – он дал согласие на наше выступление».

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

Перед поездкой организаторы узнали, что особенно нужно бойцам. Как оказалось, востребованы чай, кофе – все это военнослужащие берут с собой, когда возвращаются к сослуживцам. Информацию об акции Адайкина разместила в соцсетях, после чего тетюшцы начали активно приносить гостинцы и помощь.

«Мы установили корзины для сбора в одном из сетевых магазинов. Люди активно откликнулись. Ранее за один такой сбор мы наполняли 14 корзин, и на этот раз они тоже оказались полными. В других торговых точках нам передали пироги и сладости к чаю», – пояснила Адайкина.

Поскольку хор состоит из 26 человек, а с собой нужно было везти и гуманитарную помощь, требовался просторный транспорт. Помощь оказал Музей истории Тетюшского края, предоставив комфортабельный автобус.

В госпитале коллектив встретили тепло. Музыканты с балалайками, барабаном, погремушками и яркими костюмами постарались создать атмосферу праздника. Концерт прошел в конференц-зале, где собрались 25 бойцов.

«Мы включили в репертуар задорные песни военных лет, композиции о любви к Родине и песни на языках народов, проживающих в нашем районе. Вела концерт я просто, по-домашнему, обращаясь к бойцам как к родным. Мы пели и плясали от всей души, – отметила руководитель хора. – Я сказала ребятам: «Вы, наверное, и не знаете, где Тетюши находятся». А они в ответ: «Что это мы не знаем? Мы еще в гости к вам приедем, когда все закончится».

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

После концерта артисты ходили по палатам, общались с ранеными, угощали их чаем, конфетами, печеньем, вручали подарки. Особенно тепло были встречены детские поделки – ангелочки-хранители, сшитые воспитанниками детской школы искусств, а также рисунки и письма от детей.

«Когда Резеда Хисамова достала сшитые вручную цветастые трусы, ребята так засмеялись: «Вот это нам и надо», – поделилась воспоминаниями о встрече Адайкина. – Ребята были очень открыты и благодарны, но и нас тоже благодарили – за заботу, за тепло».

Помимо выступления, серебряные волонтеры передали помощь в пункт сбора на Оренбургском тракте. Были доставлены окопные свечи, шерстяные и обычные носки, носилки, маскировочные сети, продуктовые наборы, медикаменты и даже огнетушители – по просьбе танкистов.

«Всю дорогу назад мои волонтеры пели песни. И в разговоре мы поняли: эта поездка была нужна нам не меньше, чем бойцам. Чувствовать себя нужным – это важно в любом возрасте, особенно когда ты можешь подарить людям тепло своего сердца», – подчеркнула руководитель хора.

Фото предоставлено Галиной Тазетдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее, 3 марта этого года, Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.