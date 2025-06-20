«Пекут, вяжут, шьют от души»: как волонтеры из Зеленодольска помогают бойцам СВО

В Зеленодольске участницы ансамбля «Кумушки» не только поют, но и помогают действующей армии. В составе волонтерской группы «СВОих не бросаем» они изготавливают маскировочные сети, вяжут мочалки, шьют белье.

Одна из участниц, Валентина Леонова, занимается нарезкой лент для сетей. По ее словам, каждое изделие волонтеры стараются наполнить доброй энергией и молитвой.

«Люди настолько сплоченные: пекут, вяжут, шьют от души. Плетут и своими руками заряжают энергией любви, радости, мира. Желаем благополучия всем нашим защитникам», – заявила женщина.

Коллектив «Кумушки» образовался недавно, но уже участвует в концертах и благотворительных инициативах. В репертуаре – народные и современные песни. Участницы уверены, что культурная и гуманитарная поддержка сегодня особенно важна.

Волонтерская группа растет, к ней присоединяются новые участники. Несмотря на занятость в семьях и на работе, многие находят время, чтобы помочь. По словам организаторов, бойцы на передовой чувствуют эту поддержку и благодарят за помощь.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено (на начало весны 2025 года – прим. Т-и)», – заметил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой