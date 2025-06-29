Печи, прицепы и дело чести: как волонтеры из Залесного приближают Победу

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Волонтерская группа «Zа Родину-мать!» на окраине Залесного Зеленодольского района уже четвертый год помогает фронту – участникам специальной военной операции. За один день здесь могут изготовить походную печь, а за три – прицеп, в котором бойцы отвезут снаряжение, топливо, все необходимое.

История началась с простой просьбы. Несколько лет назад волжский казак Дмитрий Максаров, занимавшийся переносными печками, обратился к предпринимателю Артуру Бальсерису – нужны были колесные диски. У соседа Артура их как раз скопилось несколько десятков – с тех пор и пошло. Артур присоединился к делу, а вскоре вместе с единомышленниками начал делать не только печки, но и прицепы по собственным чертежам – прочные, как сельхозтехника.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«На передовой такие прицепы просто необходимы, – говорит Артур. – Мы сами рассчитывали размеры, делали все с нуля».

Печь, собранная здесь, – это не просто обогрев. Она способна растопить снег в радиусе трех метров и высушить глинистые стены блиндажа. Это выживание и тепло, говорят солдаты.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Дмитрия Максарова можно узнать сразу – по кубанке. В мастерской он с 2022 года – и как сварщик, и как универсальный помощник. Каждый диск он вырезает как хирург – точно, без лишнего.

«Печи и прицепы – расходники. Их забирают сразу бойцы. И когда ты знаешь, что это нужно, что пригодилось, – это чувство не передать», – говорит он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Работают здесь и стар, и млад. Один из старожилов – Марат Нигматуллин, участник Союза Советских офицеров. Он говорит просто: «Мы сделаны в Советском Союзе. Помогать ближнему у нас в крови».

А самый молодой участник группы – 15-летний Матвей Хохлов. Вместе с отцом, сварщиком шестого разряда, он пришел сюда полгода назад. С тех пор несколько раз в неделю – здесь, в мастерской, вместо интернета и гаджетов. Учится варить, делает почти все сам.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Отец научил. Сначала смотрел, потом помогал, а на третий день уже сам начал варить, – улыбается парень. – Почти все прицепы теперь сам варю».

Когда изготовленные изделия готовы, их сразу грузят и отправляют бойцам. Приезжают военные – и уезжают с теплом в кузове.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

«Сейчас такое время, что без помощи нельзя. У нас единая страна, и ситуация требует, чтобы каждый делал все возможное. Как в Великую Отечественную, так и сейчас – тыл помогает фронту», – говорит волонтер и строитель Валерий Сергеев.

С начала спецоперации участники группы изготовили и передали бойцам 428 печей и 74 прицепа. И работа продолжается – каждый день.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Юлией Озеровой

Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.