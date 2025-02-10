«Печатка» не умрет, а станет элитарной»: какое будущее ждет журналы и газеты

В Татарстане, как и по всей России, наблюдается снижение медиапотребления печатных СМИ, при этом стоимость их создания растет. Какой должна быть пресса, кто останется на рынке, на что органам власти нужно обратить внимание – эксперты поделились с «Татар-информом» своим видением дальнейшей судьбы газет и журналов в республике.





Совокупный тираж на центральные, республиканские и районные издания за последние 10 лет снизился более чем в 2 раза

Фото: © «Татар-информ»

«Переход к новой модели редакций – неизбежная реальность»

Печатные СМИ выбирают как источник информации 12% респондентов. За год этот процентный показатель уменьшился еще на 3%, следует из комплексного исследования АНО «Диалог Регионы» «Медиапотребление в Республике Татарстан».

По данным «Татарстан Почтасы», совокупный тираж на центральные, республиканские и районные издания за последние 10 лет снизился более чем в 2 раза, а если рассматривать только районные издания, то почти в 3 раза. Ежегодное падение в среднем составляет около 9-12%.

Как отметили на итоговой коллегии «Татмедиа», на этом фоне хорошо выглядят показатели почтовой подписки частных республиканских газет «Ирек майданы» и «Акчарлак», у которых почти по 22 тысячи подписчиков. Среди лидеров по подписке – «Казанские ведомости», 19 тысяч.

На фоне проблем с почтовой доставкой и с киосками редакции активно осваивают альтернативные формы подписки и продажу через вендинговые аппараты. Тем не менее, по прогнозам, в перспективе ближайших лет может наблюдаться снижение нынешней аудитории печатных СМИ в Татарстане еще на 15-20%.

Айдар Салимгараев: «Инвестиции в «печатку» оборачиваются в расточительность финансовых, кадровых, организационных ресурсов, которые необходимы сегодня для развития актуальных форматов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одновременно с падением подписки на печатные издания растет стоимость их создания и распространения. Стоимость «касания» аудитории печатного и электронного СМИ меняется не в пользу газет и журналов. У многих газет печатный вариант становится не основным, а дополнительным носителем контента, а сами газеты превращаются в бренды.

«Инвестиции в «печатку» оборачиваются в расточительность финансовых, кадровых, организационных ресурсов, которые необходимы сегодня для развития актуальных форматов и прироста аудитории на электронных ресурсах. Поэтому переход к новой модели редакций – неизбежная реальность», – отмечал руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Визуальная журналистика выходит на первый план»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков уверен: будущее у печатной прессы есть и оно устойчивое. Сегодня тиражи печатных изданий медиахолдинга «Татмедиа» составляют более 200 тыс. экземпляров. С учетом того, что ежегодное уменьшение количества читателей происходит в среднем на 10%, то ближайшие 10 лет печатная пресса еще будет работать.

При этом необходимо понимать, что «печатке» сегодня приходится конкурировать за внимание аудитории с телевидением и интернетом. На газеты и журналы этот факт накладывает большие ожидания. Издания должны стать более качественными, информационно и визуально насыщенными.

На сегодняшний день в медиахолдинге изучают таблоиды, формат которых диктует: меньше текстов – больше визуализации. Газета должна стать сложнее, интереснее, визуально более привлекательной, что потребует больше вложений и труда.

Шамиль Садыков уверен: будущее у печатной прессы есть и оно устойчивое Фото: © «Татар-информ»

«В условиях, когда читатель пользуется удобством и визуализацией интернета, газете тоже нужно развиваться в этом направлении. Мы также видим общие тенденции мировой и российской прессы. Визуальная журналистика выходит на первый план. Поэтому в этом формате качественные газеты, классные журналы будут долго востребованы», – уверен Садыков.

Старшее поколение – люди, которые родились в Советском Союзе, – не представляет свою жизнь без газет и журналов.

«Печатка» – это часть образа жизни для интеллектуалов и интеллигенции, очень важный инструмент коммуникации. Для них чтение бумажной прессы – социальная необходимая часть жизни. Поэтому мы обязаны думать о них, они являются очень важной частью аудитории в электоральном, выборном, социальном и денежном плане», – подчеркнул Садыков.

В целом, по мнению руководителя АО «Татмедиа», количество читателей печатной прессы в будущем уменьшится, но это будет качественная и серьезная аудитория.

Старшее поколение – люди, которые родились в Советском Союзе, – не представляет свою жизнь без газет и журналов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Требования к печатной периодике будут только увеличиваться»

Руководство медиахолдинга видит будущее развитие отрасли за интернетом, социальными сетями, мессенджерами. Как заметил Шамиль Садыков, сейчас газетные редакции развиваются в онлайн-формате.

«Основные усилия журналистов в первую очередь идут на публикацию информации, видео, фото и проектов в интернете, соцсетях. Потом статьи выходят в еженедельных газетах и ежемесячных журналах», – отметил собеседник «Татар-информа».

Публикации в печатных СМИ подаются в формате сторителлинга, потому что читателям интересны истории о людях. «Вот в этом направлении мы и будем дальше развиваться в отрасли», – поделился планами гендиректор «Татмедиа».

Отвечая на вопрос, кто же в будущем из печатных СМИ останется на рынке, Шамиль Садыков прогнозирует, что прежде всего – газеты и журналы с государственной поддержкой.

«Без поддержки государства печатной отрасли сегодня тяжело. Стоимость издания растет сумасшедшими темпами за счет удорожания бумаги, печатных станков, расходных материалов – красок, пластин, и все это в евро, долларах», – пояснил глава медиахолдинга.

«Татмедиа» реализует «печатку» через маркетплейсы и вендинговые автоматы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затронул Садыков и важную тему доступности газет, так как в отдаленных районах Татарстана есть проблемы с доставкой. Но и это, по его мнению, решаемый вопрос. Так, например, «Татмедиа» реализует «печатку» через маркетплейсы и вендинговые автоматы.

«Мы чувствуем уверенность и мы понимаем, что это будет сложно, но нужно лучше и качественнее работать. Требования к печатной периодике будут только увеличиваться», – заключил Шамиль Садыков.

«Печатная пресса пользуется большим доверием у населения»

Главный редактор республиканской газеты «Казанские ведомости», президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции Республики Татарстан Венера Якупова тоже убеждена: будущее у печатных СМИ есть.

По словам Якуповой, несмотря ни на что, газеты и журналы продолжают развиваться и адаптироваться к новым вызовам. В борьбе за аудиторию редакции печатных изданий осваивают новые технологии, искусственный интеллект.

Венера Якупова считает, что, несмотря ни на что, газеты и журналы продолжают развиваться и адаптироваться к новым вызовам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Но самое главное отличие «печатки» от интернета – это чуткое реагирование на запросы читателей. Поэтому печатная пресса пользуется большим доверием у населения.

«Да, она перестает быть носителем новостей, оперативной информации. Зато она станет собеседником, консультантом, советчиком для своих читателей. «Казанские ведомости» давно уже заняли эту нишу. Мы – семейная газета, каждый член семьи, независимо от возраста, найдет что почитать у нас. И наши читатели благодарны нам за это. Они так и говорят: «Читаем «Казанские ведомости» от корки до корки! В будущем у печатных и электронных СМИ будут свои функции и задачи», – поделилась своим видением главред газеты.

Венера Якупова считает, что российским органам власти пора серьезно заняться институтом подписки в стране.

«Наши люди хотят читать бумажную прессу: это удобно, комфортно – читать на бумаге. Но многим из-за ряда причин эта когда-то очень востребованная населением услуга не по средствам. Если сегодня мы строим конкурентоспособное государство, то не получится его построить с нечитающими и некомпетентными людьми», – отметила собеседница агентства.

Якупова убеждена, что в стране необходимо возрождать традицию чтения. А для этого нужно принять экстренные государственные меры по сохранению института подписки.

«На рынке останутся те издания, за которые рублем проголосуют читатели и которых поддержит государство», – резюмировала главред.

«Печатной журналистике не хватает страсти и толики безумия»

Кратное падение тиражей «печатки» прокомментировал в своем телеграм-канале Bikbov.guru обозреватель Альберт Бикбов. Тему он обозначил как «горькую констатацию медленного умирания печатной прессы».

Причину этого явления он видит в том, что среди российских читателей сложилась «дофаминовая» культура потребления: при просмотре видео люди окончательно переключились на «шортсы», музыку слушают урывками в «рилсах», новости читают заголовками.

По мнению Бикбова, на Западе «печатка» не умирает, предпочитая долго и счастливо жить. Газета Financial Times показывает рост, а таблоид Metro издается миллионным тиражом. В пример он также приводит издания Daily Mail, The Sun, Observer, без которых ни один англичанин не представляет себе свою жизнь.

«Печатка» служит неким «цифровым детоксом», становясь предметом элитарного потребления Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Секрет, как считает Бикбов, кроется в том, что «современный читатель измучен валом потребления цифрового контента», эмоционально выгорает. А «печатка» служит неким «цифровым детоксом», становясь предметом элитарного потребления.

Как же Татарстан может перенять этот опыт? Проблему республиканских печатных изданий Бикбов видит «во вторичности» по отношению к электронным СМИ. В основном, по его мнению, это перепечатка новостей. А там, где газеты пытаются вырваться из перепечатки, наступает другая беда – «журналистика не может выбраться из заколдованного круга социалистического реализма». И читатель вынужден читать «о надоях и о том, как глава района выехал в поля и нежно гладил колоски перед камерой...».

По мнению Бикбова, современной печатной журналистике «не хватает удивления, интересных историй, страсти и толики безумия».

«Не хватает новизны в освещении контента, этакой журналисткой поэзии. Не хватает приращения смысла, новых экспериментальных форматов в печатке. Вообще много чего не хватает – разговор долгий и непростой. Но если удастся на них ответить – печатка в Татарстане не умрет, а станет элитарной и признаком добрых консервативных традиций. Убежищем от безумного и быстроменяющегося цифрового мира», – заключил он.

«У печатных СМИ есть только один шанс выжить – если интернет накроется»

Генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин считает, что преимущественно печатные СМИ ждет исчезновение, потому что это долгий и дорогой носитель.

«У печатных СМИ есть только один шанс выжить – если интернет накроется как таковой. Что при происходящем на планете звучит не таким уж безумием», – отметил собеседник агентства.

Но очень важно, по мнению Михайлина, не связывать традиционную, классическую журналистику с бумагой. Бумага – это всего лишь носитель. Классическая журналистика – это уровень понимания проблемы, не связанный с носителем.

Преимущественно печатные СМИ ждет исчезновение, потому что это долгий и дорогой носитель Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Более того – сеть по сравнению с бумагой дает несопоставимо больше возможностей для исследования темы – начиная с объема и заканчивая разными мультимедийными штуками. Проще говоря, в сети у тебя есть ровно столько места, сколько нужно для эффективного раскрытия темы и ровно столько возможностей, сколько тебе надо для раскрытия темы», – отметил собеседник «Татар-информа».

Михайлин выразил понимание в отношении коллег, которые держатся именно за бумагу – она приносит хоть какой-то доход, который, впрочем, он назвал эфемерным. В сети, по его мнению, заработать гораздо сложнее. В пример он привел общественно-политический журнал «Русский репортер», который закрылся из-за нехватки финансирования. «Лучший журнал на русском языке за последние десятилетия», по словам Михайлина, смог просуществовать 13 лет.

«Классическая журналистика – это про честность, про интеллект, про интерес к человеку. И про любовь к людям, к стране и к миру в целом. Но не про носитель. Про журналистику надо говорить, а не про бумагу», – добавил он.

Дмитрий Михайлин считает, что подписка как таковая никуда не денется, лишь изменится ее формат: это будет подписка не на периодические издания, а на качественные интернет-ресурсы.

«Мы уже привыкли платить за онлайн-кинотеатры, скоро привыкнем платить за качественные СМИ. В сети столько информационного мусора, и с активным внедрением искусственного интеллекта его станет еще больше, что неизбежно возникнет потребность в том, чтобы кто-то отобрал информацию, ее проанализировал, сопоставил с другими фактами, оснастил контекстом, комментариями специалистов, то есть сделал стандартную журналистскую работу», – пояснил он.

С чтением как таковым гораздо сложнее, считает Михайлин. По его мнению, не все отдают себе отчет в том, что люди, которые рождаются сейчас, практически не будут читать. По всем статистическим данным, потребление видеоконтента давно превысило потребление текстового контента.

«И вот это по-настоящему серьезная проблема, потому что это не про СМИ и не про журналистику, а про когнитивные способности человека, про состояние общества и страны. Люди, которые не умеют письменно формулировать и воспринимать мысли, совсем по-другому думают», – обозначил проблему современного общества собеседник «Татар-информа».

Люди, которые рождаются сейчас, практически не будут читать. Потребление видеоконтента давно превысило потребление текстового контента Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На рынке из газет и журналов, на его взгляд, могут остаться совсем маргинальные и совсем элитарные издания.

Как пример Дмитрий Михайлин привел себя и свое окружение, которым сейчас около 50 лет. Большая часть их жизни прошла при интернете, и даже у них нет привычки читать «бумагу», хотя многие из них в ней работали и продолжают работать. Ему сложно представить человека 50+, который предпочтет «Комсомольскую правду» или «Коммерсант» на бумаге, а не в сети.

«Я прогнозирую, что в обозримом будущем в киосках останутся совсем простые, дешевые газеты для, скажем так, совсем непродвинутых граждан. И очень дорогие ежемесячники и издания с еще более редкой периодичностью – как произведения искусства. Ну и плюс детские издания – просто потому, что многие родители опасаются пускать ребенка в сеть, и правильно делают. И неубиваемые сборники кроссвордов – потому что охраннику на вахте кроссворд удобнее разгадывать на бумаге, чем в телефоне. Для других изданий я места на рынке не вижу», – резюмировал генеральный директор АНО «Русские репортеры» Дмитрий Михайлин.

«В маленьких деревнях новостного интернета практически нет»

Один из ведущих специалистов в России по верстке и газетному дизайну Сергей Мешавкин рассказал «Татар-информу», что невозможно предугадать, какое будущее ждет печатную прессу, но новости точно уйдут из газет и журналов в интернет – туда, где они появляются онлайн.

«Аналитика, репортажи на бумаге останутся. И останутся еще продолжительное время в маленьких локальных регионах», – отметил он.

«В деревне районная или городская местная газета практически единственный источник информации. Поэтому бумажная пресса там будет еще существовать» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По мнению Мешавкина, в больших городах интернета очень много, именно новостного интернета, а в маленьких локальных регионах, сельских районах, маленьких селах, деревнях новостного интернета практически нет.

«Там районная или городская местная газета практически единственный источник информации. Поэтому бумажная пресса там будет еще существовать. А потом, в незримом будущем, даже если пресса останется, а я думаю, что останется, то она будет узконишевой, на какую-то определенную тематику. Как, например, раньше были литературные альманахи, детские издания», – заключил Сергей Мешавкин.

«Все, кто должен был уйти с рынка, его уже покинули»

Главный редактор газеты «Челнинские известия» Зульфия Султанова уверена, что в ближайшие годы бумажные издания никуда не денутся – они будут издаваться и их продолжат читать.

Собеседница агентства рассказала, что когда она пришла работать в «Челнинские известия» 15 лет назад, то полагала, что к сегодняшнему дню газета исчезнет. Но ее опасения оказались напрасны.

«Да, количество газет резко сократилось. Да, у них снизились тиражи. Да, они перестали приносить ту бешеную прибыль, которую могли приносить в конце 90-х – начале 2000-х. Поэтому с рынка ушли рекламные издания, которые создавались с целью заработать деньги», – заявила главред издания.

Зульфия Султанова признала, что институт подписки, к сожалению, деградировал. По ее словам, подписка дорожала в последнее десятилетие темпами, опережающими инфляцию. И при этом услуга стала некачественной – зачастую газеты приносят не вовремя. Тем не менее до сих пор остаются читатели, которые предпочитают получать издания по почте. Но есть и другие способы получить газету – например, купить ее в киоске.

«По поводу читательского интереса могу с уверенностью сказать, что если человек выписал газету или купил ее, то он ее точно читает! Селедку в газету теперь не заворачивают», – пошутила собеседница «Татар-информа».

Несмотря на все вызовы, работа в печатной отрасли продолжается, заявила главред. «Думаю, все, кто должен был уйти с рынка, его уже покинули. Остальные остались и делают все для того, чтобы быть интересными для читателей и дальше», – резюмировала Зульфия Султанова.