«Глубокий кризис»: почему в Татарстане на один киоск печати приходится 23 тысячи человек?

Максут Шадаев обратил внимание на снижение количества киосков по распространению печатных СМИ. Их сохранение он считает важной задачей государственной информационной политики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

50% тиражей печатных изданий реализуется через киоски прессы

В распоряжении нашего агентства оказалось письмо, подписанное главой Минцифры России Максутом Шадаевым. В нем говорится о снижении количества киосков и павильонов прессы по распространению печатных СМИ, а также сокращении представленного в них ассортимента газет и журналов.

По данным мониторинга рынка за прошлый год, на территории России работало всего 13 275 таких киосков. Однако их количество ежегодно сокращается на 1 тыс. объектов. В некоторых регионах они совсем исчезли. Это при том, что 50% тиражей печатных изданий реализуется через киоски прессы.

Глава ведомства напомнил, что сохранение и развитие данного канала распространения печатных СМИ является одной из важных задач государственной информационной политики.

В связи с этим Минцифры предложил субъектам России рассмотреть возможность реализации дополнительных мер по сохранению киосков. Это может быть льготная аренда для павильонов прессы, длительный срок договоров аренды, софинансирование при замене киосков на новые модели, а также мораторий на демонтаж и закрытие киосков печати на 2024 год.

В Татарстане работают 168 киосков и павильонов печати. Из 85 регионов РФ республика занимает лишь 63-е место по соотношению количества человек на один киоск Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на один киоск печати приходится 23 133 человека

Экспертная группа Союза предприятий печатной индустрии провела исследование. По данным мониторинга за 2022 год, выяснилось, что за прошедший год количество киосков в России уменьшилось на 7,3%, или на 1038 объектов.

При этом обеспеченность жителей РФ периодикой сократилась на 7,1%. Сейчас на один киоск в среднем по стране приходится 10 965 жителей.

В Татарстане работают 168 киосков и павильонов. В республике на один киоск печати приходится 23 тыс. человек. Из 85 регионов РФ Татарстан занимает 63-е место по данному показателю.

Наилучшие показатели — у Центрального федерального округа, где один киоск приходится на 8,6 тыс. жителей. Хуже всего печатными изданиями обеспечены россияне в Северо-Кавказском федеральном округе. За год здесь было закрыто 118 киосков.

В целом тренд на понижение количества киосков наблюдается в 56 субъектах. Негативная печатная тенденция складывается в Северной Осетии, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Кировской, Курганской, Магаданской областях, в Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и на Алтае. Здесь один киоск печати приходится на 55 тыс. человек.

Также есть регионы, в которых таких торговых точек не осталось в принципе – это Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Светлана Дзюбинская заявила, что вопрос о количестве киосков находится вне компетенции Минцифры: утверждением и размещением торговых точек занимаются местные муниципалитеты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Как дела в соседней Башкирии?

По количеству закрытых киосков в 2022 году лидируют Республика Башкортостан и Санкт-Петербург, где их количество уменьшилось на 185 и 176 объектов соответственно.

Глава Башкирии Радий Хабиров на медиафоруме «Вся Россия-2023» в Сочи прокомментировал сокращение киосков печати, где в этом году на многомиллионную республику остается лишь 61 такой объект.

«Но что я каждый раз говорю нашим коллегам, соратникам, журналистам: что мы тоже все-таки должны двигаться вперед — в тренде тех событий, явлений и жизни, которая происходит, уходить от архаичности, которая присуща, и делать так, чтобы это становилось интересно. Это касается всего: информационной политики, способа доставки и всех процессов», — заметил он.

На этом же форуме замглавы Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Светлана Дзюбинская заявила, что вопрос о количестве киосков находится вне компетенции ведомства: утверждением киосковых схем и размещением торговых точек занимаются местные муниципалитеты. Таким образом, министерство не может осуществлять жесткий контроль за этим процессом. Закрытие всех точек в Ненецком и Чукотском АО она объяснила «сложной географией».

Зуфар Хакимзянов: «Люди старше 45 лет покупают прессу в павильонах и больше доверяют печатному слову» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Не весь электорат потребляет электронную информацию»

Директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов в разговоре с «Татар-информом» подчеркнул, что организации, которые занимаются распространением печатной периодики посредством нестационарных торговых объектов (НТО), переживают нелегкие времена.

По его словам, стагнация на данном рынке вызвана снижением покупательской способности и читательского спроса. Немаловажную роль играет неоднозначная экономическая ситуация, рост цен на бумагу, на типографические и экспедиционные услуги.

Все эти факторы делают данную сферу предпринимательства менее привлекательной. Однако, по мнению эксперта, ее ценность в обществе невозможно переоценить, так как реализуется конституционное право на доступ к информации.

«Есть большой интерес по сохранению печатной продукции, так как это один из гарантированных каналов, который распространяет контент с подписью автора — в отличие от телеграм-каналов и социальных сетей», — отметил эксперт.

По его словам, отрасль нуждается в целевых субсидиях. В связи с предстоящими выборами Президента РФ особое значение имеет обеспеченность населения достоверной информацией.

«Есть два варианта: либо погасить долги перед всеми поставщиками и закрыться, либо, если это интересно субъекту, развиваться. Печатный канал — важен. Не весь электорат потребляет электронную информацию, даже будучи подписанным на каналы. Люди старше 45 лет покупают прессу в павильонах и больше доверяют печатному слову», — отметил Зуфар Хакимзянов.

Венера Якупова считает, что чиновничий аппарат в стране и на местах еще не понимает ценности и значимости печатных СМИ для настоящего и будущего России Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Если цифровизация у нас идет бурными темпами, то печатная отрасль переживает глубокий кризис»

Президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова заявила, что, по ее мнению, чиновничий аппарат в стране и на местах еще не понимает ценности и значимости печатных СМИ для настоящего и будущего России.

«И если цифровизация у нас идет бурными темпами, то печатная отрасль переживает глубокий кризис», — отметила собеседница агентства.

Это выражается в том, что, например, у жителей Казани нет возможности покупать печатную продукцию в шаговой доступности. В Татарстане появились населенные пункты, где нет киосков прессы.

Так, во втором по величине городе республики — Набережных Челнах — за последнее время по разным причинам было закрыто 23 точки распространения печатной продукции. Осталось всего четыре.

«В Республике Татарстан один киоск прессы приходится на 23 133 жителя. А киосков и павильонов прессы в нашей республике всего 168. В то время как у наших соседей удмуртов 305 киосков (1 киоск на 4867 жителей). К сожалению, Татарстан в данном рейтинге находится на 63-м месте из 85, — привела данные Якупова. — В республике на сегодняшний день показатель минимальной обеспеченности населения торговли павильонами и киосками по продаже печатной продукции в три раза меньше норматива».

За два года существования Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ ее участники в формате круглого стола обсудили все меры, которые могли бы помочь печатной отрасли выйти из кризиса и развиваться.

«Мы написали множество обращений от имени членов ассоциации в разные структуры власти, но не везде были услышаны», — рассказала президент данной организации.

Правда, есть и хорошие новости. 3 июня 2021 года Правительство Республики Татарстан утвердило План мероприятий (дорожную карту) по поддержке и развитию в республике системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов на 2021-2025 годы.

Дорожную карту разработали Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерство промышленности и торговли РТ.

«Но это всего лишь начало огромной работы, которую, на мой взгляд, предстоит сделать нашему профессиональному сообществу вместе с властями у нас в Татарстане и во многих российских регионах. Сегодня в условиях беспрецедентного давления и санкций со стороны Запада на нашу страну именно печатная отрасль могла бы играть важную роль в обеспечении информационной безопасности России, ведь в ней работают профессионалы своего дела», — подчеркнула главный редактор «Казанских ведомостей».

Зуфар Хакимзянов отмечает, что самым критичным образом в распространении печатной отрасли складывается кадровый вопрос с продавцами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что поможет сохранить и приумножить киоски и павильоны в Татарстане?

«Предлагаемые мероприятия по поддержке отрасли улучшат благоприятный облик предпринимательской среды в нашей республике и обеспечат право населения получать информацию на печатных носителях в шаговой доступности от дома», — уверена Венера Якупова.

Эксперт убеждена, что печатную отрасль нужно не только сохранять, но и развивать с учетом ее специфики и при господдержке. В первую очередь это различные преференции, льготы для всех участников печатной отрасли, а также мораторий на демонтаж павильонов прессы.

«Например, как мне сообщает член ассоциации Марат Мельников, его павильон на проспекте Победы, 56 два месяца работает без света под постоянной угрозой сноса, а работает он там с 2000 года», — отметила Президент Ассоциации издателей и распространителей печатной продукции РТ.

Директор ООО «Агентство торговли» Зуфар Хакимзянов считает, что самым критичным образом в распространении печатной отрасли складывается кадровый вопрос с продавцами. По его словам, со времен СССР пожилые люди выходили на пенсию и устраивались на работу в киоски «Союзпечать».

«А сейчас они идут работать в „пятерочки“ и „магниты“», где им предлагают другой график и зарплату, с которой мы не можем конкурировать», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что решением этого вопроса может стать получения субсидий на выплаты зарплаты и налогов на нее для продавцов газетно-журнальной продукции. Цена вопроса на одно предприятие — 600 тыс. рублей в месяц. «В противном случае сети в Казани и Татарстана закроются», — заявил он.

Оба эксперта привели в пример успешный план «реабилитации» печатной отрасли в Воронежской и Липецкой областях. В этих субъектах 50% стоимости возведения торгового объекта компенсировалась из средств бюджета, а арендная плата за квадратный метр земельного участка для размещения на нем НТО установлена в пределах 8-12 рублей. Еще одним решением стало временное освобождение от уплаты арендной платы с газетных киосков.

Развитию отрасли в Татарстане также будет способствовать субсидирование строительства торговых павильонов прессы, формирование арендной ставки за квадратный метр для установки и нахождения на нем НТО на минимальном уровне или без ее взимания.

Помимо этого, необходимо исключить обеспечительные платежи с поставщиками электроэнергии и субсидировать магистральную доставку прессы из Москвы и Московской области в регионы России.

«Например, в магазине продаются телевизоры, через месяц они закончились, ты еще раз новые привез. А мы ежедневно возим печатную продукцию из Москвы. Печатная продукция — самый скоропортящийся груз. Сегодня она представляет ценность, а завтра никому не нужна», — резюмировал Зуфар Хакимзянов.

Предпринимателям оказываются различные меры поддержки, в том числе тем, кто занимается печатной продукцией Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Казани количество киосков, реализующих газеты и журналы, ежегодно растет»

В исполкоме Казани «Татар-информу» сообщили, что муниципалитет не имеет в собственности киосков и павильонов. Сегодня порядок такой, что исполком столицы РТ реализует на торгах право размещения НТО на муниципальных участках. Как правило, инициатива исходит от предпринимателей, которые обращаются в исполком с заявлением.

Предпринимателям оказываются различные меры поддержки, в том числе тем, кто занимается печатной продукцией. Например, для них предусмотрена скидка на право размещения НТО в размере 30% от стартовой цены. Именно об этих льготах и говорит глава Минцифры Максут Шадаев, подчеркнули в исполнительном комитете.

«В Казани количество киосков, реализующих газеты и журналы, ежегодно растет. На сегодня в городе 536 НТО, из них 127 имеют профиль „печатная продукция“. Большинство из них имеет долговременную аренду сроком на 49 лет до 27 ноября 2051 года. Эта рекомендация также указана в обращении Максута Шадаева», — заявили в комитете.

Шамиль Садыков: «На первое место по популярности среди читателей выходят точки продаж на Ozon и Wildberries» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

АО «Татмедиа» нарастило продажи на маркетплейсах и вендингах в три раза

Вместе с тем генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков заявил, что главный медиахолдинг республики всегда ищет альтернативные варианты, чтобы решить проблему с доставкой журналов и газет.

Так, например, в 2020 году «Татмедиа» в качестве эксперимента запустило проект с вендинговыми автоматами по реализации печатной продукции. Вендинги с журналами и газетами стали устанавливать в местах массового пребывания людей. Купить периодику можно в аэропорту, на двух железнодорожных вокзалах и семи станциях метро, в торговых центрах. Опыт оказался успешным.

«Двадцать автоматов „Татмедиа“ продают журналов и газет больше, чем все остальные вместе взятые киоски трех контрагентов в Казани. Это очень хорошие цифры», — поделился Садыков.

Сейчас медиахолдинг начал закупать и устанавливать новые вендинговые автоматы с увеличенным количеством торговых ячеек — до этого их было 8, а сейчас 12. И ассортимент стал разнообразнее: помимо журналов и газет, покупатели могут приобрести и карманные книги — «покетбуки».

Еще одним решением проблемного вопроса с доставкой печатной продукции стал выход на маркетплейсы. Сегодня журналы и газеты АО «Татмедиа» продаются на четырех электронных площадках — это Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и KazanExpress.

«В итоге объем печатной продукции, который продавался в киосках, удалось увеличить втрое за счет вендинговых автоматов и маркетплейсов», — привел статистику Шамиль Садыков.

В 2020 году «Татмедиа» запустило проект с вендинговыми автоматами по реализации печатной продукции. Опыт оказался успешным Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме этого, АО «Татмедиа» обладает пятым электронным ресурсом для реализации периодики — онлайн-магазином, который организован по образцу маркетплейсов. В каждом городе республики располагаются офисы медиахолдинга, где можно забрать продукцию. Сделать это можно и через ближайшее почтовое отделение.

«Исходя из новых реалий, мы ищем новые форматы. Новые форматы отчасти компенсировали проблему с распространением периодики. На первое место по популярности среди читателей выходят точки продаж на Ozon и Wildberries», — резюмировал гендиректор медиахолдинга.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»