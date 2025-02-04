Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

Один из ведущих специалистов в России по верстке и газетному дизайну Сергей Мешавкин недавно побывал в Казани. Он рассказал «Татар-информу», как интернет повлиял на верстку печатных изданий и главном рецепте привлекательных публикаций. Также медиатренер поделился наблюдением, что в Татарстане очень любят большие истории.





Один из ведущих специалистов в России по верстке и газетному дизайну Сергей Мешавкин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Интернет сразу дал порядка 100500 очков вперед любой бумажной прессе»

— Сергей, расскажите, пожалуйста, о современных тенденциях газетной верстки и какие тренды в российских и мировых СМИ вы наблюдаете?

— Тренд всего один на сегодняшний день – предоставить читателям максимальное удобство и комфорт чтения. Это время такое. Раньше конкурентов у газет практически не было, с газетой можно было делать все, что угодно, люди все равно бы прочитали, ведь других источников новостей не было. А теперь все совершенно по-другому. Конкурентов просто выше крыши.

Интернет сразу дал 100500 очков вперед любой бумажной прессе. И прессе, чтобы выживать в этих условиях, необходимо подстраиваться под то время, в котором сейчас живут люди. А люди сейчас потребляют информацию очень быстро и в короткие промежутки времени. Сами можете судить: вы в поликлинику пришли, делать нечего, достали телефон, полистали новостную ленту, соцсети, еще что-то, очередь подошла, закрыли и пошли на прием.

В парикмахерской, на остановке, во время ожидания автобуса с газетой такого фокуса не провернешь. Во-первых, она у вас не всегда под рукой. Во-вторых, на улице вы ее не развернете, у вас ее ветром унесет. То есть газета чисто функционально в проигрышной ситуации по сравнению с цифрой. Чтобы люди все-таки газету читали, необходимо им предоставлять максимальный комфорт чтения, это и есть тренд.

— Влияет ли интернет на верстку печатных изданий?

— Все уменьшают формат, верстая газеты по принципу быстрочтения, есть такой принцип. На быстрочтение перешли очень многие деловые издания. К этому тренду «свалились» абсолютно все газеты в мире.

В Польше я видел два таких издания, которые открываешь, и кажется, что это какой-то таблоид, а на самом деле это деловая газета.

У нас в России «Деловой Петербург» верстается по принципу быстрочтения. И большое общественно-политическое издание столицы «Вечерняя Москва» — это тоже таблоид. Примеров очень много. И тренд заключается в том, чтобы люди могли быстро, просто и легко прочитать газеты.

«Тренд всего один на сегодняшний день – предоставить читателям максимальное удобство и комфорт чтения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Делать работу не для себя, а для читателя»

— Вы даете много мастер-классов, делитесь секретами создания привлекательных газетных публикаций. Какие интересные особенности вы могли бы назвать?

— Секретов точно нет. Все секреты закладываются еще на факультетах журналистики, а рецепты абсолютно универсальные. Назову всего один рецепт, и он заключается в человеческом факторе.

Когда мы готовим материалы и верстаем их, мы очень часто работаем не для читателя, а для себя, для своего удобства и комфорта. Нам нужно прийти в 9 или 10 утра на работу, сходить на обед в час дня и в шесть часов вернуться домой, потому что кому-то в садик надо, забирать ребенка, мужа кормить и так далее.

Мы все стараемся делать под свои потребности, чтобы было легко и просто работать. А секрет хороших публикаций заключается в том, что надо делать работу не для себя, не для своего комфорта, а для читателя. Вот это делают не все, к сожалению. Такая проблема есть, и она у многих. Это самый главный секрет.

— А замечаете ли вы разницу между младшими поколениями и, допустим, поколением дизайнеров вашего возраста? И какие отличительные черты у младшего поколения, насколько они креативны, есть ли у них чутье, стараются ли они ради читателя, а не для себя?

— Они более пытливые, у них больше возможностей в отличие от моего поколения. Но в принципе все то же самое, я бы не стал говорить, что есть какие-то кардинальные отличия.

— Недавно вы побывали в Казани, за плечами у вас много и других городов. Какой основной постулат звучит на ваших мастер-классах и тренингах?

— В основном стараюсь объяснять, чтобы люди забыли свои привычки из 70-х, 80-х, 90-х годов. Это самое главное. Понятно, что я им объясняю принципы, технологии, функциональность того, как должна производиться верстка сейчас в газетах, но это все чисто технические аспекты.

А самое главное — это стараться убеждать людей, что все их знания, которые они получали когда-то, привычки быстро устаревают. И жить по принципам, работать и верстать, по которым они жили и верстали 20-30 лет назад, сейчас уже «не канает».

«Я очень люблю национальные территории в России за их колорит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Традиции чтения очень больших текстов в Татарстане есть, и это особенное отличие от других регионов»

— А какие впечатления у вас сложились о Татарстане, о людях, которые здесь работают, когда вы были в «Татмедиа»?

— Я буду не совсем объективен, потому что у меня есть особенность: я очень люблю национальные территории в России за их колорит. На какую бы национальную территорию я ни приезжал, ни прилетал, мне там все очень интересно.

Якутия, Хакасия, Чечня, Дагестан, Татарстан, Башкирия — перечислять можно бесконечно. Конечно, в Татарстане мне безумно понравилось, я очень люблю людей, которые не просто живут на своей территории, а которые любят и сохраняют свою культуру, язык. Это важно. Для меня это ценно, я это очень люблю.

Первый раз меня «торкнуло», когда я прилетел в Якутию. Прилетел, выхожу из здания аэропорта и слышу якутскую речь. Вокруг меня повсюду была национальная речь. Пригляделся, а там и русские тоже на якутском говорят. Тогда меня это очень зацепило. Это был сильный толчок для меня, мне стало очень нравиться наблюдать за тем, как живут люди на национальных территориях.

В Татарстане такая же фишка, вы тоже сохраняете свои традиции, культуру, а самое главное — язык. Это для меня очень многое значит, мне это безумно нравится.

— А национальный контент как-то влияет в техническом плане на верстку?

— Правила те же самые. Единственное, я заметил: в Татарстане есть своя особенность, традиция, и она для меня стала, конечно, откровением.

Мы только что проговаривали: важны принципы быстроты, легкости и простоты чтения, а у татарстанцев есть истории. Большие такие истории по принципу Санта-Барбары. И такие истории, которые пишут даже журналисты в свободное время, читаются в республике, они имеют очень большой интерес у аудитории. И тиражи изданий, публикующих истории, достаточно большие. Есть издания, которые специализируются только на историях.

Традиции чтения очень больших текстов в Татарстане есть, и это особенное отличие от других регионов. Это я видел только в Татарстане.

«Новости все уйдут в интернет, там, где они появляются онлайн. Но аналитика, репортажи на бумаге останутся» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Новости точно уйдут в цифру»

— А как вы думаете, какое будущее ждет печатную прессу и, возможно, с какими вызовами в этой отрасли придется столкнуться еще?

— Вам никто этого не скажет, и я тоже не смогу сказать. Конечно, какие-то гипотезы, теории существуют, но они вилами на воде писаны. Правда, невозможно все предугадать, просто нереально. Вспомните то время, когда появились пейджеры. Вау, новая технология! — и потом буквально через 3-4 года пейджеры исчезли. Предугадать, что будет с нашей отраслью, просто нереально. Но новости точно уйдут из печатной прессы в будущем.

В каком будущем, не могу предположить — 5, 10, 15 лет, я точно не знаю, но, в принципе, логически новости должны уйти, потому что в газете новости всегда будут как минимум позавчерашние. Это такой технологический процесс — надо новость написать, пустить ее на верстку, потом отдать в типографию в печать. В итоге читатель получит газету через почту или через розницу и прочитает позавчерашние новости.

Новости все уйдут в интернет, туда, где они появляются онлайн. Но аналитика, репортажи на бумаге останутся. И останутся еще продолжительное время в маленьких локальных регионах.

В больших городах интернета очень много, именно новостного интернета, а в маленьких локальных регионах, сельских районах, маленьких селах, деревнях новостного интернета практически нет. Там районная или городская местная газета практически единственный источник информации. Поэтому бумажная пресса там будет еще существовать. А потом, в незримом будущем, даже если пресса останется, а я думаю, что останется, то она будет узконишевой, на какую-то определенную тематику. Как, например, раньше были литературные альманахи, детские издания. Но новости точно уйдут в онлайн, в цифру.